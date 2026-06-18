El Vasco Arruabarrena arrancó con cambios profundos y definió cuatro salidas en Boca
El entrenador comenzó oficialmente su segundo ciclo en el Xeneize y tomó decisiones inmediatas sobre el plantel. Los futbolistas que fueron cortados.
La vuelta al trabajo de Boca no pasó desapercibida. Después de veinte días de receso, el plantel profesional regresó a los entrenamientos en el predio de Ezeiza y lo hizo bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, quien inició formalmente su segunda etapa como director técnico del club. Sin embargo, más allá de los trabajos físicos y las evaluaciones habituales de una pretemporada, la principal novedad estuvo relacionada con las primeras decisiones futbolísticas del nuevo entrenador.
En su primer contacto con el grupo, el Vasco dejó en claro que pretende avanzar rápidamente en la reestructuración del plantel. Por ese motivo, mantuvo conversaciones con varios jugadores para comunicarles que no serán considerados en el proyecto deportivo que comenzará a desarrollarse durante el segundo semestre.
Mientras tanto, la preparación física seguirá desarrollándose en el complejo deportivo que el club posee en Ezeiza. El cronograma inicial contempla jornadas de doble turno hasta el sábado, mientras que el domingo habrá actividad únicamente durante la mañana. Arruabarrena considera fundamental aprovechar estas primeras semanas para evaluar en profundidad a los futbolistas que continúan en el plantel y comenzar a implementar su idea de juego.
Los cuatro jugadores que el Vasco Arruabarrena no tendrá en cuenta en Boca
Los futbolistas alcanzados por la medida fueron Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson, quienes ya fueron informados de que deberán buscar alternativas para continuar sus carreras. La determinación marca el inicio de una etapa de renovación que pretende llevar adelante tanto con salidas como con incorporaciones.
El nuevo ciclo también estará marcado por algunas ausencias importantes. Entre ellas sobresalen las de Ánder Herrera y Edinson Cavani, quienes ya no forman parte de la institución luego de haber rescindido sus respectivos contratos. Las salidas de dos referentes experimentados obligarán al entrenador a encontrar nuevas soluciones y a reforzar posiciones consideradas estratégicas para la competencia que se avecina.
Riquelme se mueve en el mercado de pases: las dos negociaciones abiertas
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja activamente en el mercado de pases y ya inició conversaciones formales para intentar concretar las llegadas de Jhohan Romaña y Sebastián Villa, dos nombres que aparecen entre las prioridades para reforzar el plantel en diferentes sectores del campo de juego.
En paralelo, varios juveniles recibieron una oportunidad para trabajar de manera permanente junto al plantel profesional. Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores fueron incorporados a la dinámica diaria del primer equipo y serán observados de cerca por el cuerpo técnico durante la pretemporada.
Además, el presidente tiene previsto salir al mercado en busca de un arquero, un marcador central, un lateral derecho, un mediocampista creativo, un extremo y un delantero de área. Aunque Arruabarrena todavía no firmó formalmente su contrato, situación que habilitará su presentación oficial ante los medios, ya se encuentra plenamente involucrado en la planificación deportiva.
Con decisiones contundentes desde el primer día y varios movimientos en marcha, el Vasco comenzó una nueva etapa con la intención de renovar la estructura futbolística del club y devolver al club de la Ribera a los primeros planos.
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