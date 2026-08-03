"No escucho...": el nuevo mensaje de Chacho Coudet en WhatsApp, en plena crisis de River

De todos modos, lejos de calmar las aguas, la repercusión de ese primer cambio dio paso horas después a una nueva novedad en su estado de WhatsApp.

En otro claro mensaje desafiante frente a las críticas y al mal momento que atraviesa el equipo, el "Chacho" escribió: "No escucho y sigo. Al 100 con estos muchachos", ratificando así su blindaje hacia el grupo de futbolistas y dejando en claro su postura de continuar al frente del plantel pese a la crisis de resultados.