"No escucho...": el nuevo mensaje de Chacho Coudet en WhatsApp, en plena crisis de River
En medio de un presente deportivo alarmante, el DT "millonario" evitó hablar con la prensa, pero se expresó a través de sus redes con fuertes frases.
El difícil momento institucional y futbolístico que atraviesa River sumó un nuevo capítulo en el plano de la comunicación. Tras consumarse la derrota ante Rosario Central, el clima en el estadio Monumental se tornó hostil y el entrenador Chacho Coudet, que no habló con la prensa, pasó su lunes dejando mensajes en redes sociales.
La del domingo fue nada menos que la tercera caída en igual cantidad de presentaciones en el Torneo Clausura 2026 y la quinta consecutiva en el plano local, una marca negativa que no se registraba desde 1911.
Con silbidos en las tribunas y un fuerte descontento generalizado de los hinchas, la delegación riverplatense tomó la tajante decisión de retirarse del recinto sin realizar declaraciones públicas ante la prensa. Sin embargo, el hermetismo puertas afuera duró poco gracias a la atención de los periodistas partidarios, quienes advirtieron los llamativos movimientos de Coudet en su cuenta personal de WhatsApp.
Chacho Coudet: de "los cagones no hacen historia" al respaldo al plantel
El primer gesto del director técnico que llamó la atención del mundo riverplatense fue la modificación de su imagen de perfil en la aplicación de mensajería, donde colocó una placa con la desafiante frase: "Los cagones no hacen historia".
Se entendio, este cambio de foto por parte del DT, como un mensaje hacia el exterior, ratificando su puesto y su continuidad en el banco de suplente de River, al menos en lo inmediato.
De todos modos, lejos de calmar las aguas, la repercusión de ese primer cambio dio paso horas después a una nueva novedad en su estado de WhatsApp.
En otro claro mensaje desafiante frente a las críticas y al mal momento que atraviesa el equipo, el "Chacho" escribió: "No escucho y sigo. Al 100 con estos muchachos", ratificando así su blindaje hacia el grupo de futbolistas y dejando en claro su postura de continuar al frente del plantel pese a la crisis de resultados.
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