El verdugo de River que es hincha de Boca y tiene nuevo club: jugará la Copa Libertadores
El delantero brasileño fue presentado oficialmente en el club ecuatoriano luego de su extensa trayectoria jugando en el fútbol de su país.
Carismático, impredecible y siempre rodeado de polémica, Deyverson volvió a ser noticia en el fútbol sudamericano. A los 34 años, el delantero brasileño fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Liga de Quito, tras quedar libre luego de su paso por Fortaleza. De esta manera, Los Albos suman a un atacante de experiencia internacional y personalidad fuerte, en una apuesta que no pasa inadvertida en el continente.
Será la primera experiencia de Deyverson en un club sudamericano fuera de Brasil, un dato llamativo dentro de una carrera tan extensa como particular. A lo largo de su trayectoria, el delantero pasó por 12 instituciones y acumuló experiencias en ligas como la de Alemania, España y Portugal, siempre con un perfil que combinó goles importantes, actuaciones decisivas y comportamientos que lo mantuvieron en el centro de la escena.
Su último ciclo en Fortaleza estuvo lejos de ser ideal. En términos numéricos, convirtió nueve goles en 36 partidos, un registro discreto para un atacante de su recorrido. Además, no logró evitar el descenso del equipo, en una temporada atravesada por cambios en el banco de suplentes y un contexto complejo. Martín Palermo asumió como entrenador en ese período, tras los ciclos de Juan Pablo Vojvoda y Renato Paiva, pero el cierre fue negativo desde lo colectivo.
Deyverson, el verdugo de River en la Copa Libertadores 2024
Sin embargo, cuando se habla de Deyverson en el fútbol sudamericano, es imposible no remitirse a sus noches memorables. Una de las más recordadas tuvo como escenario a River y a la Copa Libertadores 2024. En la ida de las semifinales, todavía con la camiseta de Atlético Mineiro, el brasileño fue una pesadilla para el equipo de Marcelo Gallardo: convirtió dos goles y dio una asistencia en el contundente 3-0 del Galo en Brasil.
Aquella noche fue un compendio de todo lo que representa Deyverson. Avisó temprano con un gol anulado por offside y abrió el marcador a los 22 minutos con una definición exquisita ante Franco Armani. A partir de ahí, desplegó su versión más provocadora: gestos hacia la tribuna, diálogos constantes con los rivales y hasta un amague a Ignacio Fernández antes de ejecutar un tiro libre. En el segundo tiempo completó su actuación con otro gol y la asistencia del tercero, antes de salir ovacionado a los 81 minutos.
Hincha de Boca y anti River
Tras esa serie, el delantero volvió a reforzar públicamente su identificación con Boca, un sentimiento que nunca ocultó. “Me gusta mucho por Maradona, primero. Siempre. También por Cavani, Riquelme”, explicó en su momento. Y agregó: “Desde niño miraba a Boca jugar. Su afición, su estadio histórico, la historia y todo lo que ha hecho Boca en el mundo del fútbol me hicieron enamorar”.
Además, profundizó sobre ese vínculo que, según él, comparten muchos brasileños: "Nosotros los brasileños nos enamoramos de Boca por la forma en la que los hinchas cantan, que no paran, están ahí. Si están mal cantan, si están bien cantan también, si está ganando cantan, si pierden cantan. Todo eso me ha hecho enamorar de Boca".
Ahora, con la camiseta de Liga de Quito, Deyverson inicia un nuevo capítulo, llevando consigo una historia tan intensa como inolvidable para propios y ajenos.
