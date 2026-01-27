El verdugo de River que es hincha de Boca y tiene nuevo club: jugará la Copa Libertadores

Hincha de Boca y anti River

Tras esa serie, el delantero volvió a reforzar públicamente su identificación con Boca, un sentimiento que nunca ocultó. “Me gusta mucho por Maradona, primero. Siempre. También por Cavani, Riquelme”, explicó en su momento. Y agregó: “Desde niño miraba a Boca jugar. Su afición, su estadio histórico, la historia y todo lo que ha hecho Boca en el mundo del fútbol me hicieron enamorar”.

Además, profundizó sobre ese vínculo que, según él, comparten muchos brasileños: "Nosotros los brasileños nos enamoramos de Boca por la forma en la que los hinchas cantan, que no paran, están ahí. Si están mal cantan, si están bien cantan también, si está ganando cantan, si pierden cantan. Todo eso me ha hecho enamorar de Boca".

Ahora, con la camiseta de Liga de Quito, Deyverson inicia un nuevo capítulo, llevando consigo una historia tan intensa como inolvidable para propios y ajenos.