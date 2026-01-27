Stefano Di Carlo reveló la capacidad que tendrá Monumental tras una nueva ampliación
El presidente de River confirmó que el Monumental llegará a 101.000 espectadores tras una nueva ampliación y afirmó que quedará entre los estadios más importantes del planeta.
River se prepara para una nueva transformación del Monumental. Stefano Di Carlo confirmó que el estadio será ampliado y completamente techado, alcanzará una capacidad de 101.000 personas y quedará ubicado entre los tres escenarios más importantes del mundo, según el proyecto que impulsa la actual gestión.
Stefano Di Carlo, presidente de la institución, brindó detalles sobre la remodelación y ratificó uno de los ejes centrales de su campaña. En ese marco, aseguró que la capacidad del estadio se elevará a 101.000 espectadores, un número que lo mantendrá como el más grande de Sudamérica.
En una entrevista con El País, Di Carlo destacó la magnitud del proyecto y su impacto institucional. “Tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo”, afirmó el mandatario, que remarcó la planificación como una clave del crecimiento del club.
“River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”, agregó el presidente, al referirse a una obra que busca marcar un nuevo hito en la historia del Monumental.
Las tareas comenzarán en mayo, durante el parate de casi un mes y medio por el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La idea es aprovechar ese lapso para realizar el grueso de los trabajos sin que el equipo deba mudar la localía.
Cómo será la nueva ampliación del Monumental
River tiene previsto anunciar oficialmente la obra en los próximos días, con el inicio pautado para mediados de mayo, una vez finalizada la participación del equipo de Marcelo Gallardo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y en el Torneo Apertura.
El proyecto contempla la construcción de un anillo superior que permitirá alcanzar los 101.000 espectadores, ratificando al Monumental como el estadio más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo. Además, se colocará un techo que cubrirá todas las tribunas, aunque no el campo de juego.
Para sostener la nueva estructura se instalarán alrededor de 100 columnas que rodearán el estadio. Luego se avanzará con la construcción del anillo y el techado. Según se detalló, la inversión total rondará los 100 millones de dólares y apunta a llevar al Monumental a un estándar de primer nivel internacional.
