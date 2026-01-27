Stefano Di Carlo reveló la capacidad que tendrá Monumental tras una nueva ampliación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2016240340827558028?s=20&partner=&hide_thread=false El Presidente @stefanocdicarlo anuncia la obra de ampliación y techado del Estadio Mâs Monumental. pic.twitter.com/dE524y9wQu — River Plate (@RiverPlate) January 27, 2026

Cómo será la nueva ampliación del Monumental

River tiene previsto anunciar oficialmente la obra en los próximos días, con el inicio pautado para mediados de mayo, una vez finalizada la participación del equipo de Marcelo Gallardo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y en el Torneo Apertura.

El proyecto contempla la construcción de un anillo superior que permitirá alcanzar los 101.000 espectadores, ratificando al Monumental como el estadio más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo. Además, se colocará un techo que cubrirá todas las tribunas, aunque no el campo de juego.

Para sostener la nueva estructura se instalarán alrededor de 100 columnas que rodearán el estadio. Luego se avanzará con la construcción del anillo y el techado. Según se detalló, la inversión total rondará los 100 millones de dólares y apunta a llevar al Monumental a un estándar de primer nivel internacional.