El vestuario de Nueva Chicago se dividió por la detención de Nicolás Maduro en Venezuela
Jugadores del "Torito" expresaron posturas opuestas tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y el operativo de Estados Unidos.
La detención de Nicolás Maduro en Venezuela provocó repercusiones inesperadas en el fútbol argentino. En Nueva Chicago, dos futbolistas del plantel profesional manifestaron opiniones contrapuestas en redes sociales sobre el operativo de Estados Unidos, que derivó en el traslado del mandatario a Nueva York para enfrentar cargos.
La situación política que atraviesa Venezuela también generó impacto puertas adentro del vestuario de Nueva Chicago. Tras conocerse la captura del presidente venezolano, dos jugadores del Torito de Mataderos utilizaron sus redes sociales para expresar posturas completamente opuestas sobre el accionar del Gobierno estadounidense.
Por un lado, Dylan Gissi se mostró a favor de la decisión tomada por la administración de Donald Trump. El futbolista compartió la primera imagen que circuló de Nicolás Maduro esposado y acompañó la publicación con un mensaje propio: “Tarde o temprano todo cae por su propio peso. Un abrazo enorme al pueblo venezolano”.
Sin embargo, otro integrante del plantel manifestó una mirada totalmente distinta. Emiliano Méndez publicó una caricatura en la que se observa a un ciudadano norteamericano que aparenta reflexionar sobre la democracia de otros países mientras fija su atención en el petróleo, en una crítica directa a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Qué pasó en Venezuela y qué cargos enfrenta Nicolás Maduro
Nicolás Maduro fue detenido durante la madrugada de este sábado 3 de enero en una operación relámpago denominada “Resolución Absoluta”. Según se informó, las fuerzas armadas de los Estados Unidos capturaron al presidente venezolano y a su esposa, Cilia Flores, para luego trasladarlos a la ciudad de Nueva York.
El mandatario enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción. Tras su arresto, aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar ubicado en el norte del estado, donde fue recibido por un fuerte operativo de seguridad. Posteriormente, fue derivado a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga, donde quedó formalmente procesado.
Mientras tanto, Nueva Chicago ya piensa en su futuro deportivo. El equipo debutará en la Primera Nacional el próximo 7 de febrero, cuando visite a Atlético Güemes por la primera fecha, con horario a confirmar. Una semana más tarde, el 14 de febrero, el Torito será local ante Tristán Suárez en Mataderos.
