El vestuario de Nueva Chicago se dividió por la detención de Nicolás Maduro en Venezuela

El mandatario enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción. Tras su arresto, aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar ubicado en el norte del estado, donde fue recibido por un fuerte operativo de seguridad. Posteriormente, fue derivado a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga, donde quedó formalmente procesado.

Mientras tanto, Nueva Chicago ya piensa en su futuro deportivo. El equipo debutará en la Primera Nacional el próximo 7 de febrero, cuando visite a Atlético Güemes por la primera fecha, con horario a confirmar. Una semana más tarde, el 14 de febrero, el Torito será local ante Tristán Suárez en Mataderos.