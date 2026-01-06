En Italia dudan de la continuidad de Paulo Dybala en Roma y reconocen el interés de Boca
La Joya atraviesa su momento más delicado en el equipo romano, la renovación está estancada y en Italia admiten que el Xeneize sigue atento a su futuro.
El mercado de pases todavía no le dio refuerzos a Boca, pero en la Ribera la atención ya empieza a proyectarse más allá del corto plazo. El motivo es claro: Paulo Dybala, cuyo presente en la Roma atraviesa un momento de incertidumbre que reaviva las versiones sobre una posible salida.
Desde Italia, el medio partidario Forza Roma encendió las alarmas al señalar que “la magia que acompañó al argentino en los últimos años ya no es una certeza” y que el club analiza con cautela su futuro. Apoyados en información del periodista Fabrizio Romano, remarcaron que las charlas para renovar el contrato “no están despegando”.
Según el mismo medio, las conversaciones quedaron en pausa pese a que en octubre el director deportivo Florent Ghisolfi Massara había acordado con el entorno del jugador reunirse más adelante para avanzar en un nuevo vínculo. “Por ahora está todo en suspenso”, advirtieron desde Roma.
En ese contexto, el interés de Boca vuelve a aparecer con fuerza. “Boca sigue soñando”, reconocieron desde Italia, aunque aclararon que no parece probable una salida en enero. “Los Xeneizes seguramente lo intentarán en junio”, indicaron, cuando Dybala esté a menos de seis meses de quedar libre. De todos modos, también dejaron una advertencia: el propio futbolista aún confía en revertir la situación y convencer a la dirigencia romana para continuar en el club.
El momento futbolístico de Paulo Dybala en Roma
El presente deportivo de la Joya no ayuda a destrabar el escenario. Dybala acumula siete partidos sin participación directa en goles y, además, estuvo ausente en dos encuentros recientes por lesión. Para Forza Roma, se trata de “su momento más complicado desde su llegada al club”, con actuaciones calificadas como “decepcionantes”.
Pese a ello, su entrenador Gian Piero Gasperini salió a respaldarlo públicamente. “No tenemos otros jugadores de tanta calidad. Cuando está en forma, el juego ofensivo se desarrolla de forma completamente diferente”, aseguró.
Con el futuro abierto, el rendimiento de Dybala en los próximos meses será clave. Si logra recuperar su mejor nivel, Roma podría insistir en retenerlo. Caso contrario, la ilusión de Boca seguirá creciendo, alimentada por cada duda que llega desde Italia.
