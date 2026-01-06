En Italia dudan de la continuidad de Paulo Dybala en Roma y reconocen el interés de Boca

Pese a ello, su entrenador Gian Piero Gasperini salió a respaldarlo públicamente. “No tenemos otros jugadores de tanta calidad. Cuando está en forma, el juego ofensivo se desarrolla de forma completamente diferente”, aseguró.

Con el futuro abierto, el rendimiento de Dybala en los próximos meses será clave. Si logra recuperar su mejor nivel, Roma podría insistir en retenerlo. Caso contrario, la ilusión de Boca seguirá creciendo, alimentada por cada duda que llega desde Italia.