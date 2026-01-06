Sandra Rossi volvió a trabajar con el plantel de River en la pretemporada 2026
Sandra Rossi reapareció junto al plantel del Millonario en la pretemporada 2026 y retomó un rol activo en el trabajo mental del equipo de Marcelo Gallardo.
River continúa con su preparación de cara a la temporada 2026 en el Sur del país y, entre los trabajos físicos y de fuerza, apareció una figura muy reconocida para el mundo millonario. En uno de los entrenamientos difundidos por el club se pudo ver nuevamente junto al plantel a Sandra Rossi, especialista en neurociencia y que acompañó al equipo en sus mejores momentos de la mano del entrenador.
Su presencia no pasó desapercibida, ya que Rossi fue una pieza clave desde el inicio del primer ciclo de Marcelo Gallardo en 2014. El reencuentro con los futbolistas se da en un contexto de reorganización del trabajo integral del plantel, con foco no solo en lo físico, sino también en lo mental de cara a una temporada dónde el equipo tiene la misión de levantar el nivel y pelear todos los frentes posibles.
El rol de Sandra Rossi en el nuevo River
Según el esquema actual, Rossi retomará un papel más activo en el acompañamiento cognitivo y emocional de los jugadores durante este 2026. De todos modos, la estructura diaria del área continuará bajo la conducción de Mariela Arangio, quien seguirá a cargo del trabajo cotidiano.
Durante 2025, Rossi permaneció vinculada a River desde un rol más estratégico y de supervisión. Su regreso al contacto directo con el plantel en esta pretemporada refuerza la intención de profundizar un enfoque integral en la preparación del equipo.
Reconocida por su trabajo silencioso en momentos decisivos y por su estrecha relación con los futbolistas, Rossi tomó mayor notoriedad pública al revelar su intervención en el proceso mental de Gonzalo Montiel antes del penal que le dio a la Selección Argentina el Mundial 2022. Su vuelta a escena representa uno de esos movimientos que Gallardo considera fundamentales, aunque no siempre se reflejen dentro del campo de juego.
