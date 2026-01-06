Sandra Rossi volvió a trabajar con el plantel de River en la pretemporada 2026

Su presencia no pasó desapercibida, ya que Rossi fue una pieza clave desde el inicio del primer ciclo de Marcelo Gallardo en 2014. El reencuentro con los futbolistas se da en un contexto de reorganización del trabajo integral del plantel, con foco no solo en lo físico, sino también en lo mental de cara a una temporada dónde el equipo tiene la misión de levantar el nivel y pelear todos los frentes posibles.