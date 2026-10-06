El video homenaje de la FIFA para Lionel Messi antes de su adiós a la Selección Argentina: "Legado eterno"

El ente rector del fútbol mundial, encabezado por Gianni Infantino, lanzó un video de más de un minuto titulado "Legado eterno", donde compila las perlas y los instantes más gloriosos del capitán a lo largo de sus participaciones en la cita máxima del deporte. Una recopilación que recorre desde sus primeros destellos de juventud hasta la cima absoluta conseguida en Qatar 2022.