El video homenaje de la FIFA para Lionel Messi antes de su adiós a la Selección Argentina: "Legado eterno"
La entidad máxima del fútbol mundial publicó una producción especial que repasa los pasajes más icónicos del rosarino en sus seis Copas del Mundo.
A pocas horas de que Lionel Messi salte por última vez al césped del Estadio Monumental con la camiseta de la Selección Argentina, los homenajes trascienden las fronteras del país. En este escenario histórico, la FIFA se sumó a las felicitaciones globales con una emotiva pieza audiovisual difundida en sus canales oficiales, celebrando la trayectoria inigualable del astro rosarino con la Albiceleste.
El ente rector del fútbol mundial, encabezado por Gianni Infantino, lanzó un video de más de un minuto titulado "Legado eterno", donde compila las perlas y los instantes más gloriosos del capitán a lo largo de sus participaciones en la cita máxima del deporte. Una recopilación que recorre desde sus primeros destellos de juventud hasta la cima absoluta conseguida en Qatar 2022.
A sus 39 años, el astro deja una huella imborrable que contempla la cifra récord de seis Mundiales disputados: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la reciente cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Un camino lleno de batallas inolvidables que incluye dos finales alcanzadas y la gloria eterna obtenida en Medio Oriente.
El video homenaje de la FIFA para Lionel Messi antes de su adiós a la Selección Argentina
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Entre las imágenes que integran este recorrido histórico, la FIFA destacó momentos icónicos que quedaron grabados en la retina del hincha:
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Su bautismo de gol mundialista ante Serbia y Montenegro en Alemania 2006.
La magistral definición frente a Nigeria en la fase de grupos de Rusia 2018.
El grito sagrado ante Francia en el tiempo suplementario de la mítica final de Qatar 2022.
El inolvidable festejo tras la victoria ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.
La emblemática postal besando el trofeo dorado en el Estadio Lusail.
El gesto de la FIFA llega justo antes del pitazo inicial del encuentro frente a Benín, sirviendo como prólogo de una noche inolvidable en Buenos Aires donde el fútbol despide al jugador más determinante de todos los tiempos.
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