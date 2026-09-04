El video inédito de Lionel Messi que sorprendió a todos y revivió un recuerdo del Mundial 2010

La pelota utilizada tampoco pasó inadvertida. Se trata de la Jabulani, el balón oficial del Mundial de Sudáfrica, que quedó asociado para siempre con aquella competencia por sus características particulares y por las numerosas discusiones que generó entre los futbolistas.

El contexto hace que las imágenes tengan todavía más valor. No se trata de una grabación de un entrenamiento ni de una aparición pública de los jugadores, sino de unos pocos segundos de distensión dentro de la concentración.

"IMPOSIBLE DEJAR DE VER ESTE VIDEO"



Jonás Gutiérrez compartió un recuerdo en la concentración del Mundial 2010: Messi y Maxi Rodríguez haciendo malabares con la jabulani bajo la atenta mirada suya y de Martín Demichelis. pic.twitter.com/oWtJblnLqC — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2026

“Yo era el que filmaba”: quién registró las imágenes

Una de las particularidades del video está relacionada con la persona que estaba detrás de la cámara. El autor del registro decidió contar cómo se produjo aquella filmación cuando volvió a compartirla años después. "Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani", explicó entre risas.

La frase ayuda a entender el tono de aquella escena. No había una producción preparada ni una intención de generar contenido para el público. Era simplemente un momento de entretenimiento dentro de una concentración mundialista, registrado de manera espontánea.

Otro detalle que llamó la atención fue la música que se escucha de fondo. En la grabación suenan canciones de Los Nocheros, lo que terminó de darle un clima particularmente argentino a una escena que transcurrió a miles de kilómetros del país.