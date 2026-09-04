El video inédito de Lionel Messi que sorprendió a todos y revivió un recuerdo del Mundial 2010
Se trata de una filmación hasta ahora desconocida que mostró al capitán argentino junto a Maxi Rodríguez y Martín Demichelis durante la concentración en Sudáfrica.
Un recuerdo de la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010 volvió a hacerse viral y tuvo a Lionel Messi como uno de sus grandes protagonistas. En medio de la repercusión que generó la reciente despedida del rosarino del seleccionado, apareció un video inédito que permite observar al futbolista en una faceta completamente diferente: lejos de los partidos, las conferencias y la presión de una Copa del Mundo.
El registro fue grabado durante la concentración del equipo dirigido por Diego Maradona y muestra una escena cotidiana en la habitación de Martín Demichelis. En las imágenes también aparece Maxi Rodríguez, quien comienza a realizar jueguitos con una pelota Jabulani mientras otro integrante de la delegación registra el momento.
La situación cambia cuando aparece Messi. El entonces joven delantero toma la pelota y demuestra, una vez más, la facilidad que tenía para dominarla incluso en un contexto completamente informal. Con algunos toques y movimientos, el rosarino convierte una escena entre compañeros en un recuerdo que, más de 16 años después, adquirió un valor especial.
Messi y Maxi Rodríguez, protagonistas de una escena inesperada
El video permite observar una parte desconocida de la intimidad del plantel argentino durante aquella Copa del Mundo. Maxi Rodríguez aparece haciendo jueguitos en la habitación de Demichelis y rápidamente el desafío se transforma cuando Messi se suma a la escena.
Por entonces, el rosarino tenía apenas 23 años y atravesaba una etapa importante de su carrera internacional. Ya era una de las grandes figuras del fútbol mundial, pero todavía estaba construyendo la historia que posteriormente lo convertiría en el máximo referente de la Selección Argentina.
La pelota utilizada tampoco pasó inadvertida. Se trata de la Jabulani, el balón oficial del Mundial de Sudáfrica, que quedó asociado para siempre con aquella competencia por sus características particulares y por las numerosas discusiones que generó entre los futbolistas.
El contexto hace que las imágenes tengan todavía más valor. No se trata de una grabación de un entrenamiento ni de una aparición pública de los jugadores, sino de unos pocos segundos de distensión dentro de la concentración.
“Yo era el que filmaba”: quién registró las imágenes
Una de las particularidades del video está relacionada con la persona que estaba detrás de la cámara. El autor del registro decidió contar cómo se produjo aquella filmación cuando volvió a compartirla años después. "Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani", explicó entre risas.
La frase ayuda a entender el tono de aquella escena. No había una producción preparada ni una intención de generar contenido para el público. Era simplemente un momento de entretenimiento dentro de una concentración mundialista, registrado de manera espontánea.
Otro detalle que llamó la atención fue la música que se escucha de fondo. En la grabación suenan canciones de Los Nocheros, lo que terminó de darle un clima particularmente argentino a una escena que transcurrió a miles de kilómetros del país.
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