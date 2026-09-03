Así fue visto Lionel Messi a tres días de comunicar su adiós a la Selección Argentina
Tras anunciar que se retira de la Scaloneta, Messi fue captado en absoluta tranquilidad y junto a su familia en Miami. Mirá.
La conmoción por el fin de una era en la Selección argentina continúa. Tras el anuncio realizado el pasado lunes, en el que Lionel Messi confirmó que no llegará a la próxima Copa del Mundo y que pone fin a su ciclo con la Scaloneta, la figura del capitán sigue en el centro de la escena global.
En medio de una catarata de homenajes dispuestos por la AFA en las canchas del país y las gestiones para organizarle una despedida formal en la próxima fecha FIFA, el capitán argentino reapareció en la escena pública.
Los Messi, en un momento familiar en Miami
Las imágenes del "10" se viralizaron este jueves. Alejado del bullicio mediático, Messi fue visto en las instalaciones del Inter Miami en un rol estrictamente familiar: asistió a los campos de entrenamiento del club de la Florida para presenciar las prácticas de sus hijos en las categorías juveniles de las "Garzas".
Como era de esperarse, estuvo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, compartiendo unos mates junto a otros padres y familias de la institución, en un ambiente completamente distendido. Con una chomba a rayas, bermudas y ojotas, se vio a Messi realmente disfrutando un momento sin presiones.
Mientras las instituciones deportivas y referentes de todo el planeta multiplican los reconocimientos hacia su carrera con la camiseta nacional, Messi transita los primeros días posteriores a su anuncio en calma, enfocado en su día a día en Estados Unidos y disfrutando del ámbito familiar.
Por supuesto, los argentinos y el mundo entero aún lloran la imposibilidad de volver a verlo con la Albiceleste, pero quienes aman a la Pulga también velan por su bienestar y, justamente, este video que se viralizó muestra que, finalmente, el 10 atraviesa días de descanso.
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