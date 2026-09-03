El día que Lionel Messi usó la camiseta de Colón: la historia detrás de la foto

Tras la actuación musical, los artistas compartieron un momento distendido con el homenajeado. Fue allí cuando Pablo Díaz, músico santafesino y fanático del conjunto de la capital provincial, tuvo una iniciativa inolvidable. Sacó de su bolso una indumentaria del Sabalero y le pidió al joven crack si podía posar con ella. La respuesta de la Pulga fue inmediata y sumamente predispuesta: se calzó la prenda al instante y posó sonriente para la cámara.