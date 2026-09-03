El día que Lionel Messi usó la camiseta de Colón: la historia detrás de la foto
Ocurrió durante un festejo privado de cumpleaños tras el Mundial de 2006. Un músico santafesino llevó la casaca del Sabalero y el astro no dudó en ponérsela.
Lionel Messi lució a lo largo de su legendaria carrera las camisetas de Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina. Sin embargo, existe un tesoro fotográfico guardado bajo llave en Santa Fe que causa orgullo entre los hinchas de Colón: el día en que el astro rosarino se vistió con la casaca rojinegra durante un evento íntimo y la firmó de su propio puño y letra.
La particular anécdota se remonta a mediados de 2006, poco después de la participación del 10 en el Mundial de Alemania. Por aquel entonces, los integrantes del reconocido Grupo CALI conocieron al asesor de imagen del futbolista durante un casamiento, encuentro que derivó en una invitación directa para tocar en la fiesta de cumpleaños que el jugador organizó en Rosario.
Tras la actuación musical, los artistas compartieron un momento distendido con el homenajeado. Fue allí cuando Pablo Díaz, músico santafesino y fanático del conjunto de la capital provincial, tuvo una iniciativa inolvidable. Sacó de su bolso una indumentaria del Sabalero y le pidió al joven crack si podía posar con ella. La respuesta de la Pulga fue inmediata y sumamente predispuesta: se calzó la prenda al instante y posó sonriente para la cámara.
El día que Lionel Messi usó la camiseta de Colón: la historia detrás de la foto que guardan los hinchas
Aquel gesto quedó inmortalizado en una captura que con el paso de los años cobró un valor incalculable. Lejos de ser un recuerdo pasajero, la indumentaria histórica no quedó en poder del futbolista ni se perdió con el tiempo. El propio Díaz conserva la reliquia guardada en su domicilio de Santa Fe, sumado al valor agregado de que el capitán argentino estampó su firma sobre la tela esa misma noche.
"Me la quieren comprar varios, pero por ahora no la vendo", confiesa entre risas el músico al recordar la anécdota. Mientras Messi construyó una trayectoria dorada en la cúspide del fútbol internacional, en el corazón del pueblo sabalero perdura la huella de una noche sencilla donde la música tropical, la amabilidad del astro y los colores rojinegros se unieron para siempre.
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