Ricardo Darín defendió a Lionel Messi y habló de la final del Mundial: "Actitud rara"

Ricardo Darín salió en defensa de Lionel Messi

En otro tramo de la charla, el actor se refirió a los cuestionamientos dirigidos hacia Messi y cuestionó el clima que se generó alrededor de la figura del futbolista argentino. “Se hablaron de estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, anti-esto y anti-lo otro”, expresó.

Darín consideró que buena parte de esas críticas resultaron innecesarias y recordó la importancia que tuvo Messi para la Selección argentina a lo largo de los años. En ese sentido, fue contundente al referirse a quienes apuntaron contra el capitán después de la final.

“Que se queden tranquilos, ahora Messi no va a jugar nunca más en la Selección. Esa gente puede irse a descansar”, lanzó. El actor también cuestionó el clima que se construyó alrededor del seleccionado durante el Mundial y sostuvo que hubo sectores que terminaron generando un escenario innecesariamente conflictivo. “Han hecho mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así”, afirmó.