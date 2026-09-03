José Mourinho elogió a Lionel Messi tras el retiro de la Selección y opinó sobre Julián Álvarez

Mourinho vaticina el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid tras el cierre del mercado:



"Cuando llega el 1 de septiembre tienes que estar satisfecho..."



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"Yo digo que cuando un jugador no está satisfecho y llega el 1 de septiembre, tiene que estarlo porque si no, no juega hasta enero. A partir de ayer y por lo menos hasta diciembre, será un jugador importante para su club", sentenció el DT blanco.

De esta manera, el experimentado estratega le marcó el cancha al delantero cordobés, dejando en claro que, caído el pase al elenco culé, deberá cambiar el chip rápidamente para ser protagonista en el Colchonero durante esta primera parte de la temporada.