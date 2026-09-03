José Mourinho elogió a Lionel Messi tras el retiro de la Selección y opinó sobre Julián Álvarez
El entrenador del Real Madrid se rindiós a los pies del astro rosarino tras su adiós a la Selección Argentina y analizó el frustrado pase de la Araña al Barcelona.
Fiel a su estilo provocador, filoso y sin filtros frente a los micrófonos, José Mourinho volvió a acaparar todas las miradas. Durante la última conferencia de prensa en el Real Madrid, el técnico portugués sorprendió a todos al deshacerse en elogios hacia Lionel Messi, luego de que el capitán confirmara su retiro de la Selección Argentina.
Además, el DT luso no le esquivó al bulto y opinó sobre el agitado mercado de pases que protagonizó Julián Álvarez en la vereda de enfrente. A pesar de la histórica rivalidad que los enfrentó en la época dorada de los clásicos entre el Merengue y Barcelona, Mou no dudó en rendirse ante el talento del rosarino.
"Hablar de Messi es complicado, no hay palabras que puedan describir su calidad. Llegó a este Mundial con 38 o 39 años y fue lo que vimos. Es de esos futbolistas que vas a echar de menos siempre", reconoció ante la prensa. Incluso, dejó una frase bien a su estilo para referirse al futuro del 10: "Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es algo que no me gusta mucho, para aprovechar sus últimos años".
Elogios a Lionel Messi, la frase de Jose Mourinho sobre Julián Álvarez y su continuidad en el Atlético
Más allá del emotivo reconocimiento al capitán argentino, Mourinho también fue consultado por el culebrón del libro de pases en España: la fallida salida de Julián Álvarez al Barcelona y su permanencia bajo las órdenes de Diego Simeone en el Atlético de Madrid.
Si bien de entrada intentó mantener la cautela al señalar que "no hay nadie que conozca mejor la situación que Simeone", el entrenador portugués dejó su sello con una tajante reflexión sobre el futuro inmediato de la Araña.
"Yo digo que cuando un jugador no está satisfecho y llega el 1 de septiembre, tiene que estarlo porque si no, no juega hasta enero. A partir de ayer y por lo menos hasta diciembre, será un jugador importante para su club", sentenció el DT blanco.
De esta manera, el experimentado estratega le marcó el cancha al delantero cordobés, dejando en claro que, caído el pase al elenco culé, deberá cambiar el chip rápidamente para ser protagonista en el Colchonero durante esta primera parte de la temporada.
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