"Que la cuenten como quieran": la contundente respuesta de la esposa de Marcos Rojo tras la salida de Boca
Eugenia Lusardo, esposa del defensor, utilizó sus redes sociales para expresar su postura luego de la rescisión del contrato de su marido con el club "xeneize".
Este viernes, Marcos Rojo formalizó su desvinculación de Boca Juniors, poniendo fin a una etapa marcada por controversias y desencuentros con la dirigencia y parte de la afición. Su salida generó opiniones divididas entre los hinchas, que no ocultaron su descontento ante algunas actitudes del jugador durante su estadía.
En ese marco, Lusardo decidió romper el silencio y brindar una defensa pública de su marido, con un mensaje que rápidamente se viralizó y despertó fuertes reacciones en las redes sociales.
“Te vas con la frente en alto, como sos vos: leal y respetuoso. Sos un gran compañero que siempre ayudó y fue para adelante”, escribió, refiriéndose a las críticas que cuestionaron la profesionalidad y el compromiso de Rojo dentro y fuera del campo. La esposa del futbolista destacó su carácter y aportes al equipo, en medio de una etapa complicada que terminó con el jugador apartado del plantel por cuestiones disciplinarias.
Pero el mensaje no terminó ahí. Lusardo agregó una frase contundente y directa, que pareció responder a rumores y posibles destinatarios internos del club: “Los demás, que la cuenten como quieran”. Este contundente cierre alimentó la especulación sobre si la frase estaba dirigida hacia la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, con quien la relación de Rojo se deterioró en los últimos tiempos. Cabe recordar que el futbolista aseguró que sólo mantuvo comunicación con Marcelo Delgado —recientemente nombrado único asesor del presidente de Boca— para gestionar su salida, dejando en claro el distanciamiento con otros sectores del club.
En definitiva, la partida de Marcos Rojo de Boca no solo cierra un capítulo deportivo, sino que también expone las tensiones internas que atravesó su vínculo con la institución y pone foco en el futuro inmediato del jugador, que podría vestir la camiseta de Racing próximamente.
