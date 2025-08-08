"Que la cuenten como quieran": la contundente respuesta de la esposa de Marcos Rojo tras la salida de Boca

Pero el mensaje no terminó ahí. Lusardo agregó una frase contundente y directa, que pareció responder a rumores y posibles destinatarios internos del club: “Los demás, que la cuenten como quieran”. Este contundente cierre alimentó la especulación sobre si la frase estaba dirigida hacia la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, con quien la relación de Rojo se deterioró en los últimos tiempos. Cabe recordar que el futbolista aseguró que sólo mantuvo comunicación con Marcelo Delgado —recientemente nombrado único asesor del presidente de Boca— para gestionar su salida, dejando en claro el distanciamiento con otros sectores del club.