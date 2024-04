Emanuel Mammana celebró la clasificación de Vélez pero habló de su salida de River

Con la euforia del triunfo, el defensor lanzó una indirecta sobre su salida de River, que no pasó por alto en las redes sociales y se terminó viralizando: “El año pasado fue difícil porque se decían muchas cosas que no eran verdad sobre las lesiones, yo me entrenaba y no era así. Me toca demostrar dentro de la cancha que estoy bien y devolverle la confianza al club que depositó en mí”.

