Cómo anotarse para dormir gratis en el Monumental y patear penales con Gonzalo Montiel
River y la plataforma Airbnb lanzaron una propuesta inédita que permitirá a un grupo de fanáticos pasar la noche dentro del estadio Monumental y participar de una tanda de penales.
River y Airbnb lanzaron una experiencia inédita en el fútbol argentino en donde dos personas podrán pasar la noche dentro del estadio Monumental y, junto a otros 11 fanáticos, participar de una tanda de penales con Gonzalo Montiel. La propuesta, que genera mucha expectativa dentro de los hinchas del Millonario y el fútbol en general, es completamente gratuita y se llevará a cabo el 29 de mayo de 2026, dos semanas antes del inicio del Mundial.
La iniciativa ofrece dos modalidades diferentes para los interesados en conocer las instalaciones del estadio más grande de Sudamérica desde una perspectiva exclusiva. En ambas opciones, el anfitrión será el defensor de la Selección Argentina encargado de ejecutar el penal definitivo en la final de Qatar 2022.
Las dos experiencias disponibles que ofrecen River y Airbnb
La propuesta se divide en dos categorías con cupos limitados:
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Estadía nocturna: Un cupo para dos personas (un titular y un acompañante) que dormirán en un palco acondicionado como suite privada con vista al campo de juego. Incluye cena al borde de la cancha y un desayuno con ritual de mate al despertar.
Experiencia deportiva: Once cupos para realizar un tour por zonas exclusivas como vestuarios y el túnel de salida, culminando en una tanda de penales junto a Montiel y una cena gastronómica.
Gonzalo Montiel destacó que es un honor abrir las puertas del estadio para compartir la pasión del fútbol en un escenario que significa mucho para la selección nacional.
Requisitos y proceso de inscripción
Las solicitudes para ambas experiencias se habilitarán este viernes 15 de mayo de 2026 a las 8:00 AM a través del sitio oficial de Airbnb. Debido a que los lugares se asignarán por estricto orden de solicitud, se recomienda puntualidad al completar el formulario.
Enlaces de inscripción:
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Para pasar la noche (29 al 30 de mayo): airbnb.com/monumentalsleepover.
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Para el tour y penales: airbnb.com/monumentalexperience.
Es importante tener en cuenta que para la estadía nocturna ambos participantes deben ser mayores de 15 años y poseer un vínculo previo. En ninguno de los casos se incluyen los traslados hacia o desde el estadio. Esta acción se suma a experiencias similares realizadas en otros estadios mundialistas, como la ocurrida el pasado 5 de abril en el Estadio Ciudad de México.
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