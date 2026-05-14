Cómo anotarse para dormir gratis en el Monumental y patear penales con Gonzalo Montiel

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Requisitos y proceso de inscripción

Las solicitudes para ambas experiencias se habilitarán este viernes 15 de mayo de 2026 a las 8:00 AM a través del sitio oficial de Airbnb. Debido a que los lugares se asignarán por estricto orden de solicitud, se recomienda puntualidad al completar el formulario.

Enlaces de inscripción:

Para pasar la noche (29 al 30 de mayo): airbnb.com/monumentalsleepover .

Para el tour y penales: airbnb.com/monumentalexperience.

Es importante tener en cuenta que para la estadía nocturna ambos participantes deben ser mayores de 15 años y poseer un vínculo previo. En ninguno de los casos se incluyen los traslados hacia o desde el estadio. Esta acción se suma a experiencias similares realizadas en otros estadios mundialistas, como la ocurrida el pasado 5 de abril en el Estadio Ciudad de México.