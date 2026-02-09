Emmanuel Gigliotti anunció su retiro del fútbol a los 38 años: cuáles son sus motivos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UrbanaPlayFM/status/2020911509338005962?s=20&partner=&hide_thread=false "TOMÉ LA DECISIÓN DE DEJAR EL FÚTBOL".



"Tomé la decisión teniendo todavía oportunidades. Por suerte, para mi ego, me siguieron llamando clubes. Físicamente yo me sentía bien, lo que pasa es que me cansé un poco".



—Emmanuel "Puma" Gigliotti en Todo Pasa. pic.twitter.com/s5YtCUEDAQ — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) February 9, 2026

El recorrido de Gigliotti comenzó en 2006, en la Primera C, con la camiseta de General Lamadrid. Con el paso del tiempo, fue construyendo una carrera ascendente que lo llevó a destacarse en All Boys y a tener un paso por Atlético Tucumán antes de su llegada a clubes de mayor peso. En el exterior, tuvo una breve experiencia en Novara Calcio y luego defendió camisetas de equipos como Chongqing Lifan, Toluca, León, Nacional y Unión La Calera. En Argentina, además de Colón, jugó en San Lorenzo, Boca e Independiente.