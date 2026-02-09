Emmanuel Gigliotti anunció su retiro del fútbol a los 38 años: cuáles son sus motivos
El delantero confirmó su retiro del fútbol profesional a los 38 años tras su último paso por Colón y explicó por qué decidió colgar los botines.
Mientras muchos futbolistas esperan definiciones en el mercado de pases, Emmanuel Gigliotti decidió ponerle punto final a su carrera. Este lunes, el delantero confirmó que se retiró del fútbol profesional a los 38 años, luego de su último paso por Colón en la Primera Nacional. El anuncio lo realizó en el programa Todo Pasa, por Urbana Play, donde el Puma se mostró sincero y visiblemente emocionado al contar cómo llegó a tomar la decisión.
“Dejé el fútbol. Estoy dando la primicia con ustedes. Tomé la decisión. Lo venía trabajando con una psicóloga. Lo quise hacer el año anterior, cuando volví de Chile. Salió lo de Colón, empecé viendo qué hacer y con el correr del año decidí que no quería jugar más”, explicó Gigliotti.
Luego, el delantero profundizó sobre su estado anímico y aclaró que no se trató de una cuestión física. “No sé si estoy contento con la decisión, pero no estoy triste. Estoy tranquilo. La decisión la tomé mejor que cómo la toman a veces muchos futbolistas, teniendo oportunidades. Por suerte, me siguieron llamando clubes”, afirmó.
“Físicamente me sentía bien. No es que estaba roto de las rodillas o los tobillos. Me cansé un poco”, agregó, marcando el motivo principal que lo llevó a cerrar su etapa como jugador profesional.
El recorrido de Gigliotti comenzó en 2006, en la Primera C, con la camiseta de General Lamadrid. Con el paso del tiempo, fue construyendo una carrera ascendente que lo llevó a destacarse en All Boys y a tener un paso por Atlético Tucumán antes de su llegada a clubes de mayor peso. En el exterior, tuvo una breve experiencia en Novara Calcio y luego defendió camisetas de equipos como Chongqing Lifan, Toluca, León, Nacional y Unión La Calera. En Argentina, además de Colón, jugó en San Lorenzo, Boca e Independiente.
Con casi 200 goles en alrededor de 600 partidos, Gigliotti logró consagrarse campeón en León y Nacional. En el plano local no pudo sumar títulos de liga, pero sí celebró la Copa Sudamericana y la Suruga Bank con Independiente, cerrando una trayectoria extensa y reconocida en el fútbol sudamericano.
