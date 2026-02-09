La nueva frase viral de Darío Benedetto: "Mucha agua mata planta"
El delantero volvió a ser tendencia por una frase viral en redes sociales y reavivó el recuerdo de sus declaraciones más recordadas de su etapa en Boca.
Darío Benedetto, que hace poco confirmó su llegada a Barcelona de Ecuador, volvió a generar revuelo en las redes sociales tras lanzar una nueva frase viral durante un ping pong con un influencer. La expresión rápidamente se sumó al repertorio de sentencias que marcaron su paso por Boca y lo mantienen como protagonista fuera de la cancha.
La nueva frase viral de Darío Benedetto: "Mucha agua mata planta"
Las frases ya son parte de su marca registrada. El experimentado delantero volvió a quedar en el centro de la escena luego de soltar una nueva sentencia que no tardó en viralizarse en redes sociales: “Mucha agua mata planta”.
La frase surgió durante un distendido ping pong de preguntas y respuestas con el influencer Benjamín Annunziata. Sin demasiadas vueltas y fiel a su estilo, el exdelantero de Boca lanzó el comentario, que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas y despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios.
El episodio reavivó de inmediato el recuerdo de otras sentencias históricas del delantero, especialmente una que marcó su etapa en Boca y quedó instalada en el folclore futbolero: “Noches alegres, mañanas tristes”.
Con el paso del tiempo, el propio Benedetto se encargó de relativizar aquella declaración. En una entrevista posterior, aseguró no recordar haberla dicho y explicó el contexto en el que se originó. “Esa frase nos la decía el profe Valdecantos cuando alguno estaba medio medio. La noche anterior festejé mi cumpleaños y a la mañana estaba muerto”, había contado, bajándole el tono a la polémica que se había generado en aquel momento.
Actualmente, Benedetto atraviesa una nueva etapa profesional. El delantero es flamante incorporación de Barcelona SC y llegó al fútbol ecuatoriano con el objetivo de pelear la Copa Libertadores y aportar su experiencia internacional. Mientras se prepara para ese desafío deportivo, el Pipa volvió a demostrar que, más allá de su rendimiento dentro de la cancha, mantiene una habilidad especial para dejar frases que no pasan inadvertidas y que, como “mucha agua mata planta”, rápidamente se convierten en material viral.
