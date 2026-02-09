La nueva frase viral de Darío Benedetto: "Mucha agua mata planta"

Con el paso del tiempo, el propio Benedetto se encargó de relativizar aquella declaración. En una entrevista posterior, aseguró no recordar haberla dicho y explicó el contexto en el que se originó. “Esa frase nos la decía el profe Valdecantos cuando alguno estaba medio medio. La noche anterior festejé mi cumpleaños y a la mañana estaba muerto”, había contado, bajándole el tono a la polémica que se había generado en aquel momento.