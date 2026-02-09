Quién es Nicolás Rodríguez, el arquero con pasado en River que blanqueó su romance con Furia

image

El pasado de Nicolás Rodríguez en River

Nicolás Rodríguez nació en Quilmes y realizó las divisiones inferiores tanto en Independiente de Avellaneda como en River. En el club de Núñez compartió plantel con futbolistas como Matías Kranevitter y Manuel Lanzini, y fue parte del equipo campeón de la Copa Libertadores Sub-20 en 2012, disputada en Lima, aunque en ese torneo fue suplente de Gaspar Servio.