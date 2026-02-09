Quién es Nicolás Rodríguez, el arquero con pasado en River que blanqueó su romance con Furia
La exparticipante de Gran Hermano confirmó su relación con Nicolás Rodríguez, arquero de 32 años, ex River y actual jugador de Excursionistas en la Primera B.
Juliana “Furia” Scaglione volvió a quedar en el centro de la escena tras confirmar su relación con el futbolista Nicolás Rodríguez. El anuncio llegó a través de las redes sociales, donde el arquero publicó una selfie junto a la exparticipante de Gran Hermano y la etiquetó con un corazón rojo, gesto que no pasó inadvertido.
La propia Furia también se encargó de confirmar el romance al subir un video junto al jugador, cantando desde el auto y celebrando el vínculo. “Somos dos locos hermosos (sí ya lo sabemos). Gracias por todos los mensajes de amor”, escribió la mediática, desatando una ola de reacciones.
El pasado de Nicolás Rodríguez en River
Nicolás Rodríguez nació en Quilmes y realizó las divisiones inferiores tanto en Independiente de Avellaneda como en River. En el club de Núñez compartió plantel con futbolistas como Matías Kranevitter y Manuel Lanzini, y fue parte del equipo campeón de la Copa Libertadores Sub-20 en 2012, disputada en Lima, aunque en ese torneo fue suplente de Gaspar Servio.
En 2013 tuvo su primera pretemporada con el plantel profesional bajo la conducción de Ramón Ángel Díaz, junto a nombres como Giovanni Simeone y Juan Cruz Kaprof, e integró el banco de suplentes en la Copa Sudamericana frente a San Lorenzo. Más tarde, tras la lesión de Marcelo Barovero, volvió a ser alternativa durante el Torneo Final 2014.
Luego de su etapa en River, Rodríguez continuó su carrera en distintos clubes del fútbol argentino. Pasó por Temperley, Talleres de Córdoba y tuvo un segundo ciclo en el Gasolero. Además, sumó una experiencia internacional en Unión San Felipe de Chile.
En los últimos años, el arquero defendió los colores de Talleres de Remedios de Escalada y Berazategui, y actualmente forma parte del plantel de Excursionistas, equipo que milita en la Primera B, mientras su nombre gana notoriedad también fuera de las canchas por su relación con Furia.
