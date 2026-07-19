Emoción y ansiedad: Lionel Messi compartió un video en sus redes antes de la final

El escenario del choque decisivo será el impactante MetLife Stadium de Nueva Jersey, un estadio que lucirá mado de camisetas celestes y blancas.

El pitazo inicial estará a cargo del árbitro esloveno Slavko Vincic, y la cobertura televisiva será masiva para que se pueda seguir desde cualquier rincón: se transmitirá en vivo a través de Telefe, TyC Sports y DSports, además de estar disponible en las plataformas de streaming Disney+ y Paramount+.