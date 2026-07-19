Emoción y ansiedad: Lionel Messi compartió un video en sus redes antes de la final
El capitán argentino conmovió a los hinchas con un video en redes que repasa su trayectoria con la celeste y blanca, en la antesala del duelo decisivo ante España por la Copa del Mundo.
A unas horas del choque por el título mundial frente a España, Lionel Messi manifestó una vez más su profundo vínculo con el combinado nacional a través de una publicación que generó gran repercusión entre los seguidores.
El líder del equipo argentino subió una historia a su perfil de Instagram con un videoclip que compila diversas fotografías y escenas vistiendo la casaca albiceleste. La publicación, realizada en la víspera del encuentro más trascendental del certamen, se viralizó velozmente en las plataformas digitales.
Los aficionados interpretaron este acto como una evidencia del valor excepcional que posee esta definición para el astro rosarino. El material audiovisual exhibe distintos instantes del atacante defendiendo los colores patrios, abarcando desde festejos hasta imágenes de gran intensidad emocional, conformando un resumen del trayecto de uno de los jugadores más destacados de la historia del fútbol.
El combinado dirigido por Lionel Scaloni intentará obtener su cuarta estrella mundialista este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante la selección española.
A qué hora juega hoy la Selección Argentina contra España por la final del Mundial 2026
El conjunto nacional juega este domingo el trascendental partido por la final del Mundial 2026, en busca del bicampeonato. T ras un camino repleto de emociones y una épica semifinal contra Inglaterra, la Selección Argentina disputará este domingo la gran final del Mundial 2026 ante España. El partido que paralizará al país en busca del ansiado bicampeonato tiene una hora señalada: el encuentro comenzará a las 16:00 horas (horario de la Argentina).
El escenario del choque decisivo será el impactante MetLife Stadium de Nueva Jersey, un estadio que lucirá mado de camisetas celestes y blancas.
El pitazo inicial estará a cargo del árbitro esloveno Slavko Vincic, y la cobertura televisiva será masiva para que se pueda seguir desde cualquier rincón: se transmitirá en vivo a través de Telefe, TyC Sports y DSports, además de estar disponible en las plataformas de streaming Disney+ y Paramount+.
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