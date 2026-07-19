El curioso posteo de Rosario Central para la Selección Argentina sin Lionel Messi
Rosario Central felicitó al conjunto nacional a través de sus redes sociales con una llamativa imagen que captó la atención de los hinchas en la web.
En medio de los reconocimientos hacia la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026, Rosario Central sorprendió en sus plataformas oficiales con un particular saludo para la Albiceleste. La publicación de la institución rosarina llamó fuertemente la atención de los usuarios por la llamativa ausencia de la máxima figura del equipo.
El llamativo agradecimiento de Rosario Central
A través de su cuenta oficial en la red social X, el club de Arroyito compartió un gráfico para felicitar a la delegación argentina por el esfuerzo realizado en Estados Unidos. "Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros", expresaron desde la cuenta institucional del Canalla.
Sin embargo, lo que despertó la curiosidad de los internautas fue la fotografía elegida para ilustrar el diseño. En lugar de utilizar una postal grupal que incluyera al capitán Lionel Messi, la imagen muestra una alineación inicial específica del torneo donde el astro rosarino no formó parte de los titulares, exhibiendo a futbolistas como Emiliano Martínez, Leandro Paredes, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, entre otros.
La publicación no tardó en volverse viral, sumando más de 217 mil visualizaciones en pocas horas. Como suele ocurrir en el fútbol santafesino, la singular elección de la foto generó diversas lecturas y todo tipo de comentarios entre los hinchas del Canalla y el público en general, debido a la histórica rivalidad futbolística de la ciudad con Newell's Old Boys, club del cual surgió el diez.
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