Emocionante: Cabo Verde fue recibido por una multitud tras hacer historia en el Mundial 2026
El equipo dirigido por Bubista regresó a su país, donde miles de hinchas se acercaron al aeropuerto para darles la bienvenida.
Tras la eliminación frente a la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, el conjunto de Cabo Verde regresó a su país, donde fue recibido por una multitud que colmó el aeropuerto de Praia y provocó un importante caos de tránsito en los alrededores.
Miles de personas esperaron durante horas la llegada de los jugadores para celebrar la histórica participación del equipo dirigido por Budista en su primer Mundial. La convocatoria fue tan masiva que las autoridades debieron desviar el tránsito en las inmediaciones del aeropuerto para facilitar el operativo de seguridad.
Las imágenes difundidas por la Federación Caboverdiana de Fútbol muestran una larga caravana de autos embanderados acompañando la llegada del plantel al aeropuerto de Praia.
Cabo Verde disputó por primera vez una Copa del Mundo y se transformó en una de las grandes revelaciones del torneo. Con apenas unos 600.000 habitantes y una selección integrada en gran parte por futbolistas nacidos o formados en el exterior, el conjunto africano desafió todos los pronósticos y se ganó el reconocimiento del mundo del fútbol.
Cómo fue el paso de Cavo Verde en el Mundial 2026
El seleccionado caboverdiano integró un exigente Grupo H junto a España, Uruguay y Arabia Saudita. Pese a las diferencias de jerarquía y una gran y pareja actuación del arquero Vozinha, terminaron invictos en la fase de grupos tras igualar 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita, lo que le dio el paso a los dieciseisavos de final como escoltas de La Roja.
En los dieciseisavos de final, Cabo Verde estuvo a un paso de dar el batacazo. Empató 1-1 con la Selección argentina en el tiempo reglamentario y llevó el partido al alargue, donde la Albiceleste terminó imponiéndose por 3-2 para seguir en carrera.
La actuación de los "Tiburones Azules" fue una de las grandes sorpresas del certamen y recibió elogios incluso de sus rivales.
Tras la eliminación, Bubista aseguró sentirse orgulloso del recorrido de su equipo y destacó que el Mundial 2026 representó para ellos una muestra de identidad, esfuerzo y superación para un país pequeño que logró competir de igual a igual con varias de las principales potencias del fútbol mundial.
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