Emocionante: Cabo Verde fue recibido por una multitud tras hacer historia en el Mundial 2026

En los dieciseisavos de final, Cabo Verde estuvo a un paso de dar el batacazo. Empató 1-1 con la Selección argentina en el tiempo reglamentario y llevó el partido al alargue, donde la Albiceleste terminó imponiéndose por 3-2 para seguir en carrera.

La actuación de los "Tiburones Azules" fue una de las grandes sorpresas del certamen y recibió elogios incluso de sus rivales.

Tras la eliminación, Bubista aseguró sentirse orgulloso del recorrido de su equipo y destacó que el Mundial 2026 representó para ellos una muestra de identidad, esfuerzo y superación para un país pequeño que logró competir de igual a igual con varias de las principales potencias del fútbol mundial.