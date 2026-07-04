Viral: hinchas argentinos se unieron a los de Cabo Verde, que también celebraron lo hecho por su equipo
Después de la victoria de la Selección Argentina, las inmediaciones del Miami Stadium fueron testigo de un llamativo encuentro entre las hinchadas.
Los hinchas argentinos volvieron a dar la nota en el Mundial 2026, aunque esta vez no fue por un banderazo multitudinario ni por los festejos de una clasificación. Tras el triunfo de la Selección por 3-2 sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final, un grupo de fanáticos albicelestes protagonizó un emotivo encuentro con los simpatizantes del conjunto africano que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Mientras los seguidores argentinos celebraban el pase a los octavos de final, los caboverdianos se reunieron en las inmediaciones del Miami Stadium para despedir a su selección. Pese a la eliminación, el ambiente era de orgullo por la histórica campaña realizada en su primera participación mundialista, donde estuvieron muy cerca de dar otro golpe frente al vigente campeón del mundo.
Lejos de seguir su camino, varios argentinos se acercaron hasta el lugar y comenzaron a aplaudir y alentar junto a los simpatizantes africanos. En cuestión de minutos, ambos grupos dejaron de lado los colores de las camisetas para compartir un mismo festejo, reconociendo el gran partido que había realizado Cabo Verde y el respeto que existió entre ambos seleccionados durante toda la jornada.
La celebración conjunta sorprendió a quienes se encontraban en los alrededores del estadio. Entre cánticos, aplausos y banderas mezcladas, los fanáticos corearon el nombre de Cabo Verde y de Argentina, intercambiaron camisetas y se sacaron fotografías juntos, en una imagen que contrastó con otros episodios de tensión protagonizados por distintas parcialidades a lo largo del torneo.
Los videos del momento no tardaron en viralizarse y fueron ampliamente celebrados por los usuarios en las redes sociales. Muchos destacaron el clima de camaradería que se vivió después del partido y el reconocimiento de los argentinos hacia un rival que complicó a la Scaloneta hasta los últimos minutos. Así, más allá del resultado deportivo, el cruce entre Argentina y Cabo Verde dejó una de las postales más emotivas del Mundial 2026, con dos hinchadas unidas por el respeto y la pasión por el fútbol.
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