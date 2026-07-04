Viral: hinchas argentinos se unieron a los de Cabo Verde, que también celebraron lo hecho por su equipo

Los videos del momento no tardaron en viralizarse y fueron ampliamente celebrados por los usuarios en las redes sociales. Muchos destacaron el clima de camaradería que se vivió después del partido y el reconocimiento de los argentinos hacia un rival que complicó a la Scaloneta hasta los últimos minutos. Así, más allá del resultado deportivo, el cruce entre Argentina y Cabo Verde dejó una de las postales más emotivas del Mundial 2026, con dos hinchadas unidas por el respeto y la pasión por el fútbol.