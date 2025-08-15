Emotivo homenaje: Liverpool recordó a Diogo Jota en el inicio de la Premier League
Antes del debut como local en la temporada, el estadio se tiñó de emoción con un minuto de silencio y un sentido tributo al delantero portugués.
Liverpool vivió una jornada profundamente emotiva este viernes en Anfield, en el marco del primer partido como local de la temporada 2025/26 de la Premier League. El encuentro frente a Bournemouth no fue uno más: estuvo marcado por el recuerdo y homenaje a Diogo Jota, delantero portugués que falleció recientemente en un trágico accidente.
Aunque el calendario oficial del equipo ya había comenzado la semana anterior con la derrota ante Crystal Palace en la Community Shield disputada en Wembley, este compromiso significó el regreso a casa. Por ello, la institución decidió rendir un tributo especial a uno de sus futbolistas más queridos por compañeros, cuerpo técnico e hinchas.
Previo al inicio del juego, los altavoces hicieron sonar con fuerza el histórico himno “You’ll Never Walk Alone”, que fue acompañado por miles de voces en las tribunas. Acto seguido, se llevó a cabo un minuto de silencio que generó un clima de recogimiento total en todo el estadio.
Durante ese momento, las gradas exhibieron una emotiva decoración en honor a Jota y también a su hermano André Silva, quien perdió la vida en el mismo accidente. El homenaje fue presenciado por la familia del jugador y por todo el plantel, que lució brazaletes negros como muestra de duelo.
Varios futbolistas no pudieron ocultar las lágrimas mientras el público, en pie, rendía respeto absoluto a la memoria del delantero. Las imágenes del instante recorrieron el mundo y fueron replicadas en redes sociales por miles de hinchas y por figuras del fútbol que compartieron recuerdos y mensajes de cariño hacia el jugador.
De esta manera, el inicio de la Premier League en Anfield no solo marcó el comienzo de un nuevo desafío deportivo para los Reds, sino también un recordatorio de que, en el fútbol, la memoria y el afecto por quienes ya no están trascienden cualquier resultado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario