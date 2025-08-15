Volvió la Premier: Liverpool le ganó por 4 a 2 al Bournemouth en Anfield

El triunfo, además de dar un inicio positivo en la liga, sirvió para reforzar la conexión entre el plantel y la hinchada tras semanas emocionalmente difíciles. Anfield fue testigo de una tarde en la que fútbol y sentimiento se unieron, dejando en claro que este Liverpool no solo quiere competir por títulos, sino también honrar la memoria de quienes ya no están.

Liverpool vs. Bournemouth: resultado en vivo

Mo Salah le puso cifras definitivas al partido

Embed ¡¡LO LIQUIDA EL FARAÓN!! ¡¡GOL DE SALAH PARA EL 4-2 DE LIVERPOOL ANTE BOURNEMOUTH!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Chiesa puso el 3-2 para Liverpool

Embed ¡¡¡FEDERICOOOO!!! ¡¡CHIESA ES EL SALVADOR DEL CAMPEÓN!! GOLAZO DE VOLEA PARA EL 3-2 AGÓNICO DE LIVERPOOL ANTE BOURNEMOUTH.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Doblete de Semenyo e igualdad en Anfield

Embed ¡¡¡CÓMO ARRANCÓ LA TEMPORADA DE LA #PREMIERxESPN!!! ¡¡¡DOBLETE DE SEMENYO PARA EL 2-2 DE BOURNEMOUTH ANTE LIVERPOOL!!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Descontó el Bournemouth: 2-1 el trámite ahora

Embed ¡DESCUENTA BOURNEMOUTH! De un mal taco de Szoboszlai llegó la contra que culminó con el 1-2 de Semenyo ante Liverpool



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Gakpo encontró el espacio y anotó el 2-0

Embed ¡¡EL CAMPEÓN SIGUE VIGENTE!! Cody Gakpo encontró el espacio y anotó el 2-0 de Liverpool ante Bournemouth. Su festejo también fue dedicado a Diogo Jota.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Asistencia de Mac Allister, gol de Ekitike

Embed ¡EL PRIMER GOL DE LA PREMIER LEAGUE 2025/26! Pase de Mac Allister y GOL de Ekitike para el 1-0 del Liverpool ante Bournemouth.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Cómo llegan Liverpool y Bournemouth a este duelo

El equipo dirigido por Arne Slot llega con el deseo de dejar atrás la derrota sufrida ante Crystal Palace por penales en la Community Shield, en la que fallaron desde los doce pasos Harvey Elliot, Mac Allister y Mohamed Salah.

Para afrontar el desafío de retener la corona, la institución realizó una fuerte inversión de casi 300 millones de euros en refuerzos: llegaron Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, este último con un condimento especial, ya que enfrentará a su exclub en este estreno.

alexis mac allister

En contrapartida, sufrió bajas sensibles: Luis Díaz, Darwin Núñez y Trent Alexander-Arnold dejaron el equipo, mientras que la plantilla aún asimila la conmoción por el fallecimiento de Diogo Jota. Aun así, el núcleo duro del plantel campeón se mantiene, y Slot confía en que la mezcla de experiencia y juventud pueda mantener el alto nivel competitivo.

Bournemouth, por su parte, buscará mejorar la campaña pasada, en la que finalizó noveno, a diez puntos de los puestos europeos. Sin embargo, afronta el reto sin tres piezas clave en defensa: Dean Huijsen, Ilya Zabarnyi y el mencionado Kerkez. El equipo intentará suplir esas ausencias apostando a la solidez táctica y a un juego rápido por las bandas.

marcos senesi

Este enfrentamiento, que abre una nueva ilusión para ambas instituciones, se perfila como un choque atractivo entre un campeón que quiere ratificar su dominio y un rival que aspira a dar el golpe en el debut. Anfield, como siempre, será un escenario imponente para medir fuerzas y comenzar a escribir las primeras páginas de la temporada 2025/26.

Liverpool vs. Bournemouth: las formaciones

Liverpool : Alisson Becker; Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

: Alisson Becker; Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah; Hugo Ekitike. Bournemouth: Dorde Petrovic; Adrien Truffert, James Hill, Marcos Senesi, Julian Araujo; Alex Scott, Tyler Adams; Dango Ouattara, Marcus Tavernier, Antoine Semenyo; Evanilson. DT: Andoni Iraola.

Liverpool vs. Bournemouth: otros datos

Hora: 16:00.

16:00. Estadio: Anfield, Liverpool.

Anfield, Liverpool. Árbitro: Anthony Taylor.

Anthony Taylor. VAR: Michael Oliver.

Michael Oliver. TV: ESPN.