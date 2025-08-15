Volvió la Premier: Liverpool le ganó por 4 a 2 al Bournemouth en Anfield
En un estreno de temporada que combinó homenaje y espectáculo, los Reds se impusieron con goles de Ekitike, Gakpo, Chiesa y Salah.
Liverpool arrancó la Premier League 2025/26 con un triunfo lleno de matices en Anfield. El equipo dirigido por Arne Slot venció 4-2 al Bournemouth en un partido que tuvo de todo: momentos de dominio absoluto, reacciones inesperadas del rival y un cierre que hizo vibrar a la afición.
ntes del inicio, el estadio se tiñó de emoción con un minuto de silencio en recuerdo de Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos recientemente. El tributo, acompañado por el himno “You’ll Never Walk Alone”, fue uno de los instantes más sentidos que se recuerdan en el mítico escenario.
En lo futbolístico, los locales se adelantaron a los 36 minutos del primer tiempo gracias a Hugo Ekitike, uno de los refuerzos más esperados del verano. La ventaja se amplió apenas iniciado el complemento con un tanto de Cody Gakpo, quien dedicó su gol a la memoria de Jota.
Sin embargo, el Bournemouth, lejos de rendirse, reaccionó con fuerza: Antoine Semenyo descontó a los 18 y empató a los 30 con una espectacular corrida desde su propio campo, sorprendiendo a la defensa red.
Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un reparto de puntos, la entrada de Federico Chiesa cambió el rumbo. A los 42 minutos del segundo tiempo, el italiano culminó una jugada colectiva para el 3-2, desatando la euforia en las gradas. Ya en tiempo de descuento, Mohamed Salah sentenció la historia con el cuarto gol, asegurando que los tres puntos quedaran en casa.
El triunfo, además de dar un inicio positivo en la liga, sirvió para reforzar la conexión entre el plantel y la hinchada tras semanas emocionalmente difíciles. Anfield fue testigo de una tarde en la que fútbol y sentimiento se unieron, dejando en claro que este Liverpool no solo quiere competir por títulos, sino también honrar la memoria de quienes ya no están.
Liverpool vs. Bournemouth: resultado en vivo
Mo Salah le puso cifras definitivas al partido
Chiesa puso el 3-2 para Liverpool
Doblete de Semenyo e igualdad en Anfield
Descontó el Bournemouth: 2-1 el trámite ahora
Gakpo encontró el espacio y anotó el 2-0
Asistencia de Mac Allister, gol de Ekitike
Cómo llegan Liverpool y Bournemouth a este duelo
El equipo dirigido por Arne Slot llega con el deseo de dejar atrás la derrota sufrida ante Crystal Palace por penales en la Community Shield, en la que fallaron desde los doce pasos Harvey Elliot, Mac Allister y Mohamed Salah.
Para afrontar el desafío de retener la corona, la institución realizó una fuerte inversión de casi 300 millones de euros en refuerzos: llegaron Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, este último con un condimento especial, ya que enfrentará a su exclub en este estreno.
En contrapartida, sufrió bajas sensibles: Luis Díaz, Darwin Núñez y Trent Alexander-Arnold dejaron el equipo, mientras que la plantilla aún asimila la conmoción por el fallecimiento de Diogo Jota. Aun así, el núcleo duro del plantel campeón se mantiene, y Slot confía en que la mezcla de experiencia y juventud pueda mantener el alto nivel competitivo.
Bournemouth, por su parte, buscará mejorar la campaña pasada, en la que finalizó noveno, a diez puntos de los puestos europeos. Sin embargo, afronta el reto sin tres piezas clave en defensa: Dean Huijsen, Ilya Zabarnyi y el mencionado Kerkez. El equipo intentará suplir esas ausencias apostando a la solidez táctica y a un juego rápido por las bandas.
Este enfrentamiento, que abre una nueva ilusión para ambas instituciones, se perfila como un choque atractivo entre un campeón que quiere ratificar su dominio y un rival que aspira a dar el golpe en el debut. Anfield, como siempre, será un escenario imponente para medir fuerzas y comenzar a escribir las primeras páginas de la temporada 2025/26.
Liverpool vs. Bournemouth: las formaciones
- Liverpool: Alisson Becker; Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.
- Bournemouth: Dorde Petrovic; Adrien Truffert, James Hill, Marcos Senesi, Julian Araujo; Alex Scott, Tyler Adams; Dango Ouattara, Marcus Tavernier, Antoine Semenyo; Evanilson. DT: Andoni Iraola.
Liverpool vs. Bournemouth: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Anfield, Liverpool.
- Árbitro: Anthony Taylor.
- VAR: Michael Oliver.
- TV: ESPN.
