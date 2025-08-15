Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Liverpool vs. Bournemouth
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Liverpool vs. Bournemouth, por la Premier League 2025/26.
Con el objetivo de defender el título obtenido en la campaña anterior, Liverpool inicia este viernes una nueva temporada de Premier League en Anfield, desde las 16, ante Bournemouth, en un encuentro que marcará un choque de argentinos: Alexis Mac Allister y Marcos Senesi.
Para afrontar el desafío de retener la corona, la institución realizó una fuerte inversión de casi 300 millones de euros en refuerzos: llegaron Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, este último con un condimento especial, ya que enfrentará a su exclub en este estreno.
El equipo dirigido por Arne Slot llega con el deseo de dejar atrás la derrota sufrida ante Crystal Palace por penales en la Community Shield, en la que fallaron desde los doce pasos Harvey Elliot, Mac Allister y Mohamed Salah.
Bournemouth, por su parte, buscará mejorar la campaña pasada, en la que finalizó noveno, a diez puntos de los puestos europeos. Sin embargo, afronta el reto sin tres piezas clave en defensa: Dean Huijsen, Ilya Zabarnyi y el mencionado Kerkez. El equipo intentará suplir esas ausencias apostando a la solidez táctica y a un juego rápido por las bandas.
Liverpool vs. Bournemouth: probables formaciones
- Liverpool: Alisson Becker; Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.
- Bournemouth: Dorde Petrovic; Adrien Truffert, James Hill, Marcos Senesi, Julian Araujo; Alex Scott, Tyler Adams; Dango Ouattara, Marcus Tavernier, Antoine Semenyo; Evanilson. DT: Andoni Iraola.
Cómo ver en vivo Liverpool vs. Bournemouth
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
