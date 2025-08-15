Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Liverpool vs. Bournemouth

alexis mac allister 1

Bournemouth, por su parte, buscará mejorar la campaña pasada, en la que finalizó noveno, a diez puntos de los puestos europeos. Sin embargo, afronta el reto sin tres piezas clave en defensa: Dean Huijsen, Ilya Zabarnyi y el mencionado Kerkez. El equipo intentará suplir esas ausencias apostando a la solidez táctica y a un juego rápido por las bandas.