Emotivo homenaje a Pablo Grillo en Talleres de Remedios de Escalada tras su recuperación

El episodio que marcó su vida ocurrió el 12 de marzo de ese año, cuando recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un efectivo de Gendarmería, identificado como Héctor Jesús Guerrero. El proyectil le provocó una fractura de cráneo que lo dejó en estado crítico y lo mantuvo al borde de la muerte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubTalleresOk/status/2048912879353508179&partner=&hide_thread=false Nos visitó Pablo Grillo vecino y simpatizante albirrojo



Le entregamos una camiseta alusiva y Pablo pasó una gran jornada fotografiando el partido y el color de las tribunas



¡Muchas gracias Pablo por tu visita!

¡Talleres es tu casa!



J.Gauto | Dpto. de Prensa C.A.Talleres pic.twitter.com/EIXxjEdnPI — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) April 27, 2026

Desde entonces, su evolución fue seguida de cerca por familiares, colegas y gran parte de la sociedad, que se solidarizó con su situación. El regreso a su casa en abril de este año marcó un paso fundamental en su recuperación, y su presencia en el estadio significó otro avance importante en ese proceso.

El reconocimiento de Talleres no fue un hecho aislado. Semanas atrás, también había recibido el apoyo de distintas figuras del fútbol argentino, como Iván Marcone, quien le dedicó una victoria de Independiente en el torneo local, acompañando el gesto con un pedido de justicia.

pablo grillo talleres rde 2

La jornada en Remedios de Escalada dejó imágenes que van más allá del deporte. Entre abrazos, fotos y aplausos, Grillo volvió a sentirse parte de un entorno que lo contiene y lo reconoce. Un gesto que, en medio de su recuperación, adquiere un significado profundo y que demuestra el poder del fútbol como espacio de encuentro y memoria colectiva.