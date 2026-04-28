Emotivo homenaje a Pablo Grillo en Talleres de Remedios de Escalada tras su recuperación
El fotógrafo, hincha del club, fue recibido con afecto por la institución y participó de la previa del partido ante Real Pilar en una jornada cargada de simbolismo.
El fútbol volvió a ofrecer una de esas historias que trascienden el resultado. Talleres de Remedios de Escalada le brindó un reconocimiento especial a Pablo Grillo, quien regresó a una cancha tras atravesar un largo y delicado proceso de recuperación. El reportero gráfico, hincha del club, fue protagonista de una jornada emotiva en el encuentro frente a Real Pilar por la fecha 13 de la Primera B.
El recibimiento estuvo a la altura de la historia: Grillo fue invitado a compartir la previa junto al plantel, recibió una camiseta del equipo y formó parte de la foto oficial antes del inicio del partido. El gesto de la institución reflejó el vínculo que mantiene con el fotógrafo, quien siempre manifestó su cercanía con los colores del club.
Desde la entidad destacaron su presencia con un mensaje cargado de afecto: "¡Muchas gracias Pablo por tu visita! ¡Talleres es tu casa!". La frase sintetiza el espíritu de una jornada en la que el fútbol se convirtió en un espacio de reconocimiento y contención.
El regreso de Grillo a una cancha tiene un valor especial. Hace apenas unas semanas, había vuelto a su hogar tras permanecer cerca de un año internado. Su recuperación fue larga y compleja, luego de haber sufrido una grave herida durante una protesta en marzo de 2025.
El episodio que marcó su vida ocurrió el 12 de marzo de ese año, cuando recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un efectivo de Gendarmería, identificado como Héctor Jesús Guerrero. El proyectil le provocó una fractura de cráneo que lo dejó en estado crítico y lo mantuvo al borde de la muerte.
Desde entonces, su evolución fue seguida de cerca por familiares, colegas y gran parte de la sociedad, que se solidarizó con su situación. El regreso a su casa en abril de este año marcó un paso fundamental en su recuperación, y su presencia en el estadio significó otro avance importante en ese proceso.
El reconocimiento de Talleres no fue un hecho aislado. Semanas atrás, también había recibido el apoyo de distintas figuras del fútbol argentino, como Iván Marcone, quien le dedicó una victoria de Independiente en el torneo local, acompañando el gesto con un pedido de justicia.
La jornada en Remedios de Escalada dejó imágenes que van más allá del deporte. Entre abrazos, fotos y aplausos, Grillo volvió a sentirse parte de un entorno que lo contiene y lo reconoce. Un gesto que, en medio de su recuperación, adquiere un significado profundo y que demuestra el poder del fútbol como espacio de encuentro y memoria colectiva.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario