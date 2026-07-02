Emotivo recibimiento a la Selección de Japón tras la eliminación ante Brasil en el Mundial 2026
Miles de hinchas esperaron a los futbolistas en el aeropuerto luego de la caída por 2-1 frente a Brasil. El equipo se fue ovacionado tras una destacada actuación en la Copa del Mundo.
La eliminación frente a Brasil no opacó el orgullo de los hinchas de Japón. Tras caer por 2-1 en los 16avos de final del Mundial 2026, el plantel regresó a su país y fue recibido por una multitud en el aeropuerto. Cientos de fanáticos colmaron el lugar para saludar a los futbolistas, que llegaron vestidos de traje y atravesaron el hall entre aplausos, sonrisas y muestras de cariño.
Si bien ninguno de los jugadores se detuvo para firmar autógrafos o sacarse fotos, el intercambio con los hinchas quedó reflejado en los gestos. Los integrantes del plantel respondieron con sonrisas y saludos mientras continuaban su recorrido, en una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
El emotivo recibimiento de Japón a su selección tras la eliminación ante Brasil en el Mundial 2026
Una eliminación con la frente en alto en el Mundial 2026
Japón estuvo muy cerca de dar el golpe frente a Brasil. El seleccionado asiático se puso en ventaja con un gol de Kaish Sano, pero la jerarquía sudamericana terminó inclinando la balanza gracias a los tantos de Casemiro y Gabriel Martinelli, quien marcó el 2-1 definitivo en la última jugada del encuentro.
Más allá del resultado, el conjunto japonés se despidió dejando una muy buena imagen futbolística durante el Mundial, motivo por el cual sus hinchas decidieron reconocer el esfuerzo con un recibimiento cargado de afecto apenas el plantel pisó suelo japonés.
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