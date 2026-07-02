Emotivo recibimiento a la Selección de Japón tras la eliminación ante Brasil en el Mundial 2026

La eliminación frente a Brasil no opacó el orgullo de los hinchas de Japón. Tras caer por 2-1 en los 16avos de final del Mundial 2026, el plantel regresó a su país y fue recibido por una multitud en el aeropuerto. Cientos de fanáticos colmaron el lugar para saludar a los futbolistas, que llegaron vestidos de traje y atravesaron el hall entre aplausos, sonrisas y muestras de cariño.