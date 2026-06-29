Six, seven, out: Casemiro empató, bailó y salió lesionado en Brasil-Japón del Mundial 2026
El volante brasileño Casemiro anotó el empate clave ante Japón en el Mundial 2026, festejó con el famoso baile Six Seven y debió dejar la cancha por lesión.
La selección de Brasil sufrió de más ante Japón, pero Casemiro apareció en el momento justo para marcar el ansiado empate. El experimentado mediocampista devolvió a la Verdeamarela al partido con un gran cabezazo, aunque la alegría no fue completa: sobre el final del tiempo reglamentario pidió el cambio.
El origen del baile viral de Casemiro tras su gol
Cuando el partido de eliminación directa por los 16avos de final del Mundial 2026 parecía complicarse de forma severa debido al tanto inicial del japonés Kaishu Sano, la jerarquía sudamericana se hizo presente. Tras conectar el balón por el segundo palo a los 34 minutos, el volante del Manchester United anotó el 1-1 parcial y sorprendió a todos los hinchas con un particular festejo que no tardó en volverse tendencia en las plataformas digitales.
El mediocampista realizó frente a las cámaras la coreografía de TikTok conocida como "Six Seven" (6-7) y, acto seguido, se llevó dos dedos a la nariz simulando olfatear algo. Los detalles detrás de esta llamativa celebración tienen un componente íntimo e interesantes curiosidades que el propio jugador ya se encargó de explicar en el pasado:
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Influencia familiar directa: El futbolista brasileño reveló recientemente que todas sus celebraciones en la cancha son elegidas exclusivamente por su hijo Caio, quien es un ferviente seguidor de las modas digitales. "El 'Six Seven' vino de él", confesó.
Olfato goleador infalible: El gesto extra de llevarse los dedos a la nariz es una marca registrada que adoptó jugando en Inglaterra y significa, según sus propias palabras, que siempre puede "oler el gol" en los momentos verdaderamente importantes.
El antecedente argentino: Esta misma coreografía urbana fue utilizada hace pocos meses en la Argentina por Ángel Di María durante un triunfo de Rosario Central frente a Independiente, dándole una gran masividad a nivel sudamericano.
Alarma en Brasil por la lesión de Casemiro
Sin embargo, no todo fue celebración para el plantel comandado tácticamente por el italiano Carlo Ancelotti en este durísimo choque. Lo que comenzó como un simpático festejo-meme, terminó encendiendo todas las alarmas en el cuerpo técnico y médico de la selección brasileña de cara a la etapa definitoria de la competencia internacional.
A los 90 minutos exactos, con el tiempo reglamentario ya cumplido y un gran desgaste físico acumulado, el autor del gol debió tirarse al campo de juego visiblemente dolorido e imposibilitado de continuar corriendo. El mediocampista sintió un fuerte tirón en el aductor izquierdo y, tras ser revisado rápidamente por el cuerpo médico de su seleccionado en el césped, Ancelotti tomó la decisión indeclinable de reemplazarlo. Ahora, la Canarinha espera con suma preocupación el parte médico oficial para determinar la gravedad de la dolencia y saber si podrán contar con su máximo referente en el mediocampo.
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