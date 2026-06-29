Six, seven, out: Casemiro empató, bailó y salió lesionado en Brasil-Japón del Mundial 2026

A los 90 minutos exactos, con el tiempo reglamentario ya cumplido y un gran desgaste físico acumulado, el autor del gol debió tirarse al campo de juego visiblemente dolorido e imposibilitado de continuar corriendo. El mediocampista sintió un fuerte tirón en el aductor izquierdo y, tras ser revisado rápidamente por el cuerpo médico de su seleccionado en el césped, Ancelotti tomó la decisión indeclinable de reemplazarlo. Ahora, la Canarinha espera con suma preocupación el parte médico oficial para determinar la gravedad de la dolencia y saber si podrán contar con su máximo referente en el mediocampo.