Carlo Ancelotti explicó por qué Neymar no jugó ante Japón: "Estaba esperando..."

Brasil lo ganó sobre el final a Japón y está en los octavos de final del Mundial 2026

Japón abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Kaish Sano y complicó a la Canarinha. En el complemento, Casemiro apareció de cabeza para establecer el empate y devolverle la ilusión al conjunto brasileño. Cuando todo indicaba que el partido se definiría en el alargue, Gabriel Martinelli marcó el 2-1 en el tiempo de descuento y le dio a Brasil una clasificación agónica a los octavos de final del Mundial 2026. Ahora espera por el ganador del cruce entre Noruega y Costa de Marfil.