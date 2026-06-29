Carlo Ancelotti explicó por qué Neymar no jugó ante Japón: "Estaba esperando..."
Carlo Ancelotti reveló que había acordado con Neymar reservarlo para un eventual tiempo suplementario en la victoria de Brasil ante Japón por el Mundial 2026.
La ausencia de Neymar en la agónica victoria de Brasil sobre Japón generó sorpresa y críticas en el país. Tras la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, Carlo Ancelotti explicó que la decisión respondió a una estrategia consensuada con el delantero.
El seleccionado carioca consiguió una sufrida clasificación a los octavos de final de la competencia tras derrotar 2-1 a Japón, pero una de las grandes polémicas de la noche fue que Neymar no disputó ni un solo minuto del encuentro. Ante las críticas de la prensa brasileña, el entrenador italiano aclaró los motivos de la decisión y aseguró que todo formó parte de un plan previamente conversado con el futbolista.
"¿Por qué no puse a Neymar? Estaba esperando la prórroga. Lo hablé con él: si no empatábamos, entraba al minuto 60 o 65. No quería cambiar la estructura, teníamos el control del juego", explicó el entrenador italiano una vez finalizado el encuentro. Con estas declaraciones, Ancelotti descartó que la ausencia del delantero estuviera relacionada con un problema físico o con una cuestión disciplinaria. Según indicó, la intención era preservar a su principal figura para un eventual tiempo suplementario.
Brasil lo ganó sobre el final a Japón y está en los octavos de final del Mundial 2026
Japón abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Kaish Sano y complicó a la Canarinha. En el complemento, Casemiro apareció de cabeza para establecer el empate y devolverle la ilusión al conjunto brasileño. Cuando todo indicaba que el partido se definiría en el alargue, Gabriel Martinelli marcó el 2-1 en el tiempo de descuento y le dio a Brasil una clasificación agónica a los octavos de final del Mundial 2026. Ahora espera por el ganador del cruce entre Noruega y Costa de Marfil.
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