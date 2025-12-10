Emotivo reencuentro: Neymar bailó con el niño que tenía leucemia y lo inspiró en sus inicios
Matheus, quien superó su enfermedad después de pedirle un festejo especial al futbolista, volvió a encontrarse con su ídolo en una jornada repleta de recuerdos y gratitud.
La presencia de Neymar en el Santos volvió a generar revuelo entre los hinchas del club paulista, pero esta vez el impacto trascendió lo deportivo y tocó fibras profundas. En un video institucional difundido por la institución, el delantero protagonizó un emotivo reencuentro con Matheus, un hincha que a los seis años padecía leucemia y había recibido del jugador uno de los gestos más recordados de su carrera: aquel festejo especial que le dedicó en 2012 tras convertir un gol contra Juan Aurich por la Copa Libertadores.
Trece años después, ambos volvieron a mirarse a los ojos, ahora en circunstancias muy diferentes. El joven, hoy de 19 años, logró superar la enfermedad y regresó al Centro de Entrenamiento Rei Pelé para agradecerle a Neymar por el apoyo que había significado para él en uno de los momentos más difíciles de su vida.
Con la voz cargada de emoción, Matheus le expresó su gratitud sin rodeos: “Quería agradecerte por todo, porque tanto vos como el Santos son muy importantes para mí. Me dieron motivación para mi tratamiento, y voy a seguir acompañándolos toda la vida. Es gratificante tenerte de vuelta”. El jugador escuchó el mensaje con evidente sensibilidad y le respondió con un toque de humor: “Es bueno verte y reencontrarte años después. Me estoy poniendo viejo (risas)”.
La producción del Peixe no solo revivió el encuentro, sino también aquel baile que había quedado grabado en la memoria de los hinchas. “Pasó el tiempo, Matheus enfrentó y superó la leucemia, siguió siendo un apasionado del Santos y regresó al Centro de Entrenamiento Rei Pelé para reencontrarse con su ídolo... ¡y recreó el baile!“, publicó la cuenta oficial del club, celebrando el momento. Neymar no dudó en repetir el movimiento, agitando los brazos de un lado a otro tal como lo había hecho en aquella celebración que recorrió el continente.
El encuentro terminó con un abrazo que selló un vínculo que sobrevivió al tiempo y a las adversidades. Antes de despedirse, Neymar le obsequió a Matheus una camiseta firmada por él y por varios integrantes del plantel profesional, un gesto que volvió a cargar la escena de emoción. El joven, visiblemente conmovido, recibió el regalo como un recordatorio de una historia que lo marcó para siempre.
En paralelo al costado más humano del astro brasileño, su situación deportiva atraviesa un momento clave. A pesar de arrastrar una lesión en una de sus rodillas, Neymar fue decisivo para que Santos evitara el descenso en la última fecha, en un cierre de campeonato que quedó plagado de tensiones por la lucha tanto por clasificar a las Copas como por permanecer en la primera división.
Tras el 3-0 ante Cruzeiro, el jugador de 33 años se sinceró: “Agradezco a quienes me apoyaron. Si no fuera por ellos, no habría jugado estos partidos debido a estas lesiones, este problema de rodilla. Necesito descansar y luego nos operaremos de la rodilla”. Ahora comenzará un proceso de recuperación exigente, con un objetivo claro: ponerse a punto para intentar ganarse un lugar en la lista de Brasil de cara al Mundial 2026.
Entre recuerdos del pasado, la emoción del presente y desafíos futuros, la jornada dejó a la vista la dimensión humana de una figura que, más allá del talento, sigue generando conexiones genuinas con sus hinchas.
