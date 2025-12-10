Emotivo reencuentro: Neymar bailó con el niño que tenía leucemia y lo inspiró en sus inicios

En paralelo al costado más humano del astro brasileño, su situación deportiva atraviesa un momento clave. A pesar de arrastrar una lesión en una de sus rodillas, Neymar fue decisivo para que Santos evitara el descenso en la última fecha, en un cierre de campeonato que quedó plagado de tensiones por la lucha tanto por clasificar a las Copas como por permanecer en la primera división.

image

Tras el 3-0 ante Cruzeiro, el jugador de 33 años se sinceró: “Agradezco a quienes me apoyaron. Si no fuera por ellos, no habría jugado estos partidos debido a estas lesiones, este problema de rodilla. Necesito descansar y luego nos operaremos de la rodilla”. Ahora comenzará un proceso de recuperación exigente, con un objetivo claro: ponerse a punto para intentar ganarse un lugar en la lista de Brasil de cara al Mundial 2026.

Entre recuerdos del pasado, la emoción del presente y desafíos futuros, la jornada dejó a la vista la dimensión humana de una figura que, más allá del talento, sigue generando conexiones genuinas con sus hinchas.