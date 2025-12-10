Así quedaron los interzonales de la Liga Profesional 2026 tras el sorteo
La Liga Profesional 2026 confirmó los cruces interzonales entre equipos de las Zonas A y B, con Boca-Racing e Independiente-Independiente Rivadavia como destacados.
La Liga Profesional 2026 ya tiene definidos los partidos interzonales que se jugarán durante la próxima temporada y que complementarán los clásicos ya establecidos en el calendario. Aunque todavía falta resolver cuáles equipos serán locales, los cruces quedaron conformados y anticipan una agenda repleta de partidos atractivos. Lo que si llamó la atención, es la disparidad de partidos teniendo en cuenta que algunos equipos de mucho peso se enfrentarán entre sí.
Boca vs Racing, el emparejamiento más intenso
Entre los enfrentamientos más resonantes aparece Boca vs Racing, un duelo cargado de historia que volverá a destacar en el calendario. Otro interzonal de peso será Vélez vs River, un partido que suele ofrecer capítulos intensos en torneos locales e internacionales. También habrá choque entre Talleres de Córdoba y Rosario Central, dos equipos que vienen siendo protagonistas de competencias nacionales en los últimos años y que seguramente definan muchas cosas.
A su vez, Sarmiento de Junín vs Estudiantes de La Plata y San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto sumarán competencia entre instituciones con realidades muy distintas, pero con enfrentamientos que suelen no ser tan exigentes cómo otros. El interior del país tendrá además partidos como Central Córdoba de Santiago del Estero vs Tigre y Newell’s vs Banfield, además de Unión vs Aldosivi y Huracán vs Deportivo Riestra, que también integran la lista de interzonales confirmados.
La lista completa de emparejamientos
- Vélez vs River
- Barracas Central vs Platense
- Talleres de Córdoba vs Rosario Central
- Sarmiento de Junín vs Estudiantes de La Plata
- Defensa y Justicia vs Belgrano de Córdoba
- Argentinos Juniors vs Lanús
- Boca Juniors vs Racing
- Independiente Rivadavia vs Independiente
- Unión vs Aldosivi
- Atlético Tucumán vs Instituto de Córdoba
- San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto
- Gimnasia y Esgrima La Plata vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza
- Central Córdoba de Santiago del Estero vs Tigre
- Huracán vs Deportivo Riestra
- Newell’s vs Banfield
Con las localías aún por confirmarse, estos cruces acompañarán a los clásicos tradicionales y completarán un calendario que promete una de las temporadas más competitivas de los últimos años.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario