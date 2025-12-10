Así quedaron los interzonales de la Liga Profesional 2026 tras el sorteo

La Liga Profesional 2026 ya tiene definidos los partidos interzonales que se jugarán durante la próxima temporada y que complementarán los clásicos ya establecidos en el calendario. Aunque todavía falta resolver cuáles equipos serán locales, los cruces quedaron conformados y anticipan una agenda repleta de partidos atractivos. Lo que si llamó la atención, es la disparidad de partidos teniendo en cuenta que algunos equipos de mucho peso se enfrentarán entre sí.