Un sorteo que lo perjudicó: Boca afrontará el calendario más exigente del 2026

boca

Esta acumulación de kilómetros, sumada a la intensidad de los clásicos, proyecta una temporada que pondrá a prueba la capacidad física, táctica y mental del plantel. El formato de la Liga Profesional para 2026 no presenta grandes sorpresas: dos zonas de 15 equipos, fase de grupos y luego playoffs a partido único desde octavos de final, con los ocho mejores de cada zona avanzando a la etapa decisiva.

Las dos novedades son los ascensos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que reemplazan a Godoy Cruz y San Martín de San Juan, recientemente descendidos. El Apertura comenzará el 24 de enero, mientras que el Clausura se disputará tras el Mundial, aún sin fecha confirmada. Para Boca, que ya conoce a sus rivales y su ruta, el desafío está planteado: le espera el año competitivo más complejo de la era reciente.