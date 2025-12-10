Un sorteo que lo perjudicó: Boca afrontará el calendario más exigente del 2026
El equipo de La Ribera quedó como el único de los 30 clubes que deberá jugar ante todos los grandes y acumulará una cantidad inusual de clásicos y viajes durante los torneos Apertura y Clausura.
El sorteo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) para la temporada 2026 dejó a Boca frente a un escenario tan particular como desfavorable. Aunque cada año el fixture suele dejar sensaciones diversas entre los clubes, esta vez el Xeneize quedó en el centro de la escena por haber sido el más perjudicado en la distribución de zonas y cruces interzonales.
No solo será el único equipo de la competencia que deberá medirse con los cuatro grandes del fútbol argentino, sino que además acumulará una seguidilla de viajes que supera ampliamente la logística de la mayoría de sus rivales. La combinación de ambos factores anticipa un calendario desgastante, con exigencia deportiva y física desde el inicio del Torneo Apertura hasta la definición del Clausura.
La ubicación de Boca en la Zona A ya le aseguraba encuentros de peso por la presencia de Independiente y San Lorenzo. A esto se le suma, como a todos los participantes, el enfrentamiento con su clásico histórico: River. Pero el cuadro terminó de complicarse cuando la Liga sorteó las llaves interzonales, instancia en la que a Boca le tocó Racing, el equipo que lo había dejado afuera recientemente del Clausura 2025.
Así, el club azul y oro se convierte en el único de los 30 participantes que enfrentará a los otros cuatro grandes en el mismo año, algo que no ocurre con ningún otro protagonista del certamen. Mientras tanto, River tendrá a Racing, Vélez y Boca; pero quedará al margen de cruces con Independiente y San Lorenzo.
A qué provincias tendrá que viajar Boca en el Apertura y Clausura 2026
El desgaste no será únicamente futbolístico. El club de la Ribera también tendrá uno de los calendarios más extensos en materia de traslados, ya que deberá viajar a seis plazas del Interior del país entre los dos torneos. Córdoba será doble destino -Talleres e Instituto-, mientras que en Mendoza lo espera Gimnasia. En Santa Fe visitará tanto a Newell’s como a Unión, y además tendrá un viaje exigente a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba.
Esta acumulación de kilómetros, sumada a la intensidad de los clásicos, proyecta una temporada que pondrá a prueba la capacidad física, táctica y mental del plantel. El formato de la Liga Profesional para 2026 no presenta grandes sorpresas: dos zonas de 15 equipos, fase de grupos y luego playoffs a partido único desde octavos de final, con los ocho mejores de cada zona avanzando a la etapa decisiva.
Las dos novedades son los ascensos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que reemplazan a Godoy Cruz y San Martín de San Juan, recientemente descendidos. El Apertura comenzará el 24 de enero, mientras que el Clausura se disputará tras el Mundial, aún sin fecha confirmada. Para Boca, que ya conoce a sus rivales y su ruta, el desafío está planteado: le espera el año competitivo más complejo de la era reciente.
