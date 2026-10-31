Lanús vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Lanús y Gimnasia de Mendoza juegan este domingo, desde las 20.45, en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR.