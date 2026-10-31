Lanús vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Lanús buscará una victoria para asegurar su boleto en los octavos de final del torneo. El "Lobo" mendocino, en tanto, necesita ganar para mantenerse dentro de los puestos de playoffs.
Lanús y Gimnasia de Mendoza juegan este domingo, desde las 20.45, en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR.
El "Granate" afronta este compromiso con la intención de hacerse fuerte en condición de local para asegurar su participación en los octavos de final del certamen. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viene de empatar 1-1 ante Banfield en el clásico del Sur y atraviesa una buena racha en el campeonato: en sus últimas cuatro presentaciones consiguió dos victorias y dos igualdades.
En tanto, el "Lobo" mendocino llega con 20 puntos y se ubica séptimo, también dentro de los puestos de playoffs. El conjunto dirigido por Darío Franco viene de caer 2-1 ante Platense en Mendoza y buscará recuperarse fuera de casa para defender su lugar entre los ocho mejores de la zona.
Formaciones de Lanús vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura - Zona A
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Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Matías Recalde, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Luciano Paredes; Fermín Antonini, Esteban Fernández; Facundo Lencioni, Julián Ceballos, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Horario y televisación
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Hora: 20.45.
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
Árbitro: Pablo Echavarría.
VAR: Adrián Franklin.
TV: TNT Sports.
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