Empate sin goles: Atlético Tucumán y Central Córdoba aburrieron a todos
En un partido intenso pero sin eficacia, el "Decano" y el "Ferroviario" igualaron 0-0 en el José Fierro y continúan sin ganar en las primeras fechas del torneo.
Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero repartieron puntos en la noche del martes tras empatar 0-0 en el estadio Monumental José Fierro, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El resultado dejó sensaciones encontradas en ambos equipos, que venían de caer en su debut y buscaban una reacción rápida para no quedar relegados en el inicio del campeonato.
El encuentro mostró desde el comienzo un desarrollo friccionado, con mucho despliegue físico y escasas situaciones claras frente a los arcos. El Decano asumió el protagonismo territorial, empujado por su gente y por la necesidad de sumar de a tres en casa, mientras que el Ferroviario apostó a un planteo más cauteloso, ordenado en defensa y atento a la posibilidad de lastimar de contra.
La jugada más llamativa de la noche llegó a los 20 minutos del primer tiempo, cuando Leandro “Loco” Díaz detectó adelantado al arquero Aguerre y probó sorprenderlo con un remate desde su propio campo. La pelota pasó cerca del arco y levantó a todo el estadio, en una acción que reflejó la intención de Atlético Tucumán de romper el cero con arrestos individuales ante la falta de fluidez colectiva.
Más allá de esa acción, el primer tiempo estuvo marcado por las interrupciones, las infracciones y varias tarjetas amarillas que condicionaron el trámite. Atlético intentó lastimar principalmente por las bandas y a través de la pelota parada, pero le costó encontrar precisión en los metros finales. Central Córdoba, por su parte, se mantuvo firme en el fondo y buscó explotar los espacios cuando recuperaba el balón, aunque tampoco logró inquietar con claridad al arquero local.
En el complemento, ambos entrenadores movieron el banco con rapidez en busca de soluciones. Atlético realizó varias modificaciones para ganar frescura en ataque y sostener la presión ofensiva, mientras que el conjunto santiagueño ajustó su mediocampo para no perder el equilibrio. A pesar de los cambios, el desarrollo se mantuvo parejo, con dominio territorial del local pero sin profundidad suficiente para quebrar la resistencia visitante.
Con el correr de los minutos, el partido entró en una meseta. El cansancio comenzó a notarse y las imprecisiones se multiplicaron, especialmente en la toma de decisiones cerca del área. Central Córdoba logró que el reloj jugara a su favor, enfrió el juego cuando pudo y se llevó un punto valioso en condición de visitante. Atlético, en cambio, se retiró con la sensación de haber hecho el gasto principal sin la recompensa esperada.
El empate dejó a ambos equipos con un arranque sin victorias en el Apertura, una situación que obliga a ajustar rápidamente. Atlético Tucumán deberá mejorar su contundencia y funcionamiento ofensivo para hacerse fuerte en casa, mientras que Central Córdoba valorará el orden defensivo, aunque sabiendo que necesita generar más para aspirar a algo más que sumar de a uno. En Tucumán, la noche terminó sin goles, pero con varias cuentas pendientes de cara a lo que viene.
