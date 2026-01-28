Empate sin goles: Atlético Tucumán y Central Córdoba aburrieron a todos

atletico tucuman central cordoba

Con el correr de los minutos, el partido entró en una meseta. El cansancio comenzó a notarse y las imprecisiones se multiplicaron, especialmente en la toma de decisiones cerca del área. Central Córdoba logró que el reloj jugara a su favor, enfrió el juego cuando pudo y se llevó un punto valioso en condición de visitante. Atlético, en cambio, se retiró con la sensación de haber hecho el gasto principal sin la recompensa esperada.

El empate dejó a ambos equipos con un arranque sin victorias en el Apertura, una situación que obliga a ajustar rápidamente. Atlético Tucumán deberá mejorar su contundencia y funcionamiento ofensivo para hacerse fuerte en casa, mientras que Central Córdoba valorará el orden defensivo, aunque sabiendo que necesita generar más para aspirar a algo más que sumar de a uno. En Tucumán, la noche terminó sin goles, pero con varias cuentas pendientes de cara a lo que viene.

