Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura.
En un duelo de necesitados, Atlético Tucumán y Central Córdoba chocan este martes en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, con arbitraje de Andrés Gariano. Se podrá ver por ESPN Premium.
El conjunto liderado por Hugo Colace llega golpeado tras la derrota ante Independiente Rivadavia, en un encuentro marcado por las inclemencias climáticas y un prolongado corte de luz. El desenlace estuvo envuelto en controversia debido al "gol fantasma" de Alejo Osella, que selló el 2 a 1 definitivo pese a la ausencia de imágenes concluyentes que confirmaran el ingreso total del balón.
Por el lado del "Ferroviario", el panorama no es mucho más alentador luego de la caída por 1-0 ante el debutante Gimnasia de Mendoza en el Estadio Madre de Ciudades. El partido representó el primer examen oficial para Lucas Pusineri en el banco del equipo santiagueño, quien en rueda de prensa pidió paciencia tras el flojo desempeño.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026
Atlético Tucumán: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hugo Colace.
Central Córdoba: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
