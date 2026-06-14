Emprendedores crearon un protector de dedos para Dibu Martínez y llegaron al Mundial 2026
Dos emprendedores de Mar del Plata desarrollaron un protector de mano con impresión 3D que utilizó Emiliano Martínez durante su recuperación.
La innovación argentina volvió a destacarse en el deporte de alto rendimiento. Un grupo de emprendedores de Mar del Plata desarrolló un protector de mano para arqueros que fue utilizado por Dibu Martínez durante su recuperación física y que terminó llegando al Mundial 2026 de la mano del campeón del mundo.
Lo que comenzó como un proyecto tecnológico terminó teniendo impacto en el máximo escenario del fútbol internacional. Dos emprendedores argentinos desarrollaron un innovador protector destinado a los arqueros, pensado para brindar mayor seguridad en zonas sensibles de la mano y reducir el riesgo de lesiones durante entrenamientos y partidos.
La pieza fue fabricada mediante tecnología de impresión 3D y materiales de última generación, lo que permitió combinar resistencia, comodidad y una adaptación personalizada para cada deportista. Con el paso del tiempo, el producto comenzó a ganar reconocimiento dentro del fútbol argentino gracias a su practicidad y eficacia. Sin embargo, el salto más importante llegó cuando Emiliano Martínez incorporó el dispositivo durante el proceso de recuperación de una lesión.
El arquero de la Selección Argentina utilizó el protector para continuar entrenándose y compitiendo con mayores garantías mientras avanzaba en su recuperación física. La experiencia resultó tan positiva que el propio Martínez agradeció públicamente el trabajo de los emprendedores a través de sus redes sociales, un gesto que generó un fuerte impulso para el proyecto.
La utilización del dispositivo por parte de uno de los mejores arqueros del mundo representó una validación de enorme relevancia para los desarrolladores, que vieron cómo su creación alcanzaba una exposición internacional inesperada.
La historia refleja el crecimiento de los desarrollos tecnológicos aplicados al deporte y el potencial de los emprendimientos argentinos para insertarse en la élite mundial. Desde un taller en Mar del Plata hasta el entorno de la Selección Argentina, el recorrido del protector de mano se transformó en un ejemplo de innovación, perseverancia y talento local.
La creación no solo ayudó al Dibu Martínez en un momento clave de su carrera, sino que además posicionó a sus creadores en la vidriera internacional, demostrando que la tecnología desarrollada en el país puede competir al más alto nivel y encontrar su lugar en el deporte profesional.
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