Emprendedores crearon un protector de dedos para Dibu Martínez y llegaron al Mundial 2026

La utilización del dispositivo por parte de uno de los mejores arqueros del mundo representó una validación de enorme relevancia para los desarrolladores, que vieron cómo su creación alcanzaba una exposición internacional inesperada.

arg dibu device LAT 14062026-1

La historia refleja el crecimiento de los desarrollos tecnológicos aplicados al deporte y el potencial de los emprendimientos argentinos para insertarse en la élite mundial. Desde un taller en Mar del Plata hasta el entorno de la Selección Argentina, el recorrido del protector de mano se transformó en un ejemplo de innovación, perseverancia y talento local.

La creación no solo ayudó al Dibu Martínez en un momento clave de su carrera, sino que además posicionó a sus creadores en la vidriera internacional, demostrando que la tecnología desarrollada en el país puede competir al más alto nivel y encontrar su lugar en el deporte profesional.