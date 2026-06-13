La actitud de Dibu Martínez tras el entrenamiento de la Selección Argentina que ilusiona a todos

Alerta: el gesto de Dibu Martínez en la práctica de la Selección Argentina que encendió las alarmas

La Selección Argentina no tiene paz en la antesala del debut del Mundial 2026. A las complicaciones físicas de Nicolás Tagliafico y la baja de Leonardo Balerdi, este jueves se sumó una imagen que congeló el corazón de todos los hinchas: Dibu Martínez protagonizó un fuerte gesto de dolor en su mano lesionada durante el entrenamiento a puertas abiertas.

El arquero marplatense transita los últimos días de recuperación tras sufrir una fractura en uno de sus dedos. Si bien los plazos indicaban que llegaría en condiciones al estreno, la exigencia de la práctica de este jueves volvió a sembrar mantos de duda sobre su estado real.

Durante el inicio de la jornada en el búnker argentino, el arquero del Aston Villa venía realizando trabajos de baja intensidad y de manera diferenciada junto al cuerpo médico para evitar cualquier tipo de impacto en la zona afectada.

Sin embargo, con el correr de los minutos y ante la mirada de la prensa, se lo vio meterse en plena acción para realizar algunos ejercicios específicos con pelota.