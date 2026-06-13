La actitud de Dibu Martínez tras el entrenamiento de la Selección Argentina que ilusiona a todos
El arquero argentino, que se recupera de una lesión en una mano, dejó una señal alentadora tras la última práctica y crece el optimismo de cara al estreno ante Argelia.
A tan solo cuatro días del estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez llevó calma en medio de las dudas que todavía existen sobre su estado físico. El arquero campeón del mundo continúa recuperándose de la lesión que sufrió en uno de los dedos de la mano derecha, pero dejó una señal alentadora tras el entrenamiento realizado este jueves.
Al retirarse de la práctica, Martínez fue consultado por los periodistas acerca de su evolución y respondió con un mensaje breve pero contundente. Con el pulgar en alto, repitió en varias oportunidades: "Estamos bien, estamos bien", una frase que rápidamente generó optimismo entre los hinchas argentinos.
La situación del arquero es seguida de cerca por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que se trata de una de las piezas fundamentales del equipo de cara al debut frente a Argelia. Durante los últimos entrenamientos, el marplatense mostró avances importantes en su recuperación. Ya trabaja nuevamente con guantes y participa de diferentes ejercicios específicos para los arqueros, aunque todavía continúa con una puesta a punto progresiva.
Si bien la decisión final dependerá de la evaluación médica y de cómo responda en los próximos días, el panorama es considerablemente más favorable que el de semanas atrás, cuando incluso se especulaba con la posibilidad de que se perdiera el inicio de la Copa del Mundo.
Por lo pronto, el propio Dibu eligió transmitir tranquilidad. Su gesto y sus palabras fueron interpretados como una muestra de confianza en que podrá estar disponible para el esperado estreno de Argentina en la máxima cita del fútbol.
Alerta: el gesto de Dibu Martínez en la práctica de la Selección Argentina que encendió las alarmas
La Selección Argentina no tiene paz en la antesala del debut del Mundial 2026. A las complicaciones físicas de Nicolás Tagliafico y la baja de Leonardo Balerdi, este jueves se sumó una imagen que congeló el corazón de todos los hinchas: Dibu Martínez protagonizó un fuerte gesto de dolor en su mano lesionada durante el entrenamiento a puertas abiertas.
El arquero marplatense transita los últimos días de recuperación tras sufrir una fractura en uno de sus dedos. Si bien los plazos indicaban que llegaría en condiciones al estreno, la exigencia de la práctica de este jueves volvió a sembrar mantos de duda sobre su estado real.
Durante el inicio de la jornada en el búnker argentino, el arquero del Aston Villa venía realizando trabajos de baja intensidad y de manera diferenciada junto al cuerpo médico para evitar cualquier tipo de impacto en la zona afectada.
Sin embargo, con el correr de los minutos y ante la mirada de la prensa, se lo vio meterse en plena acción para realizar algunos ejercicios específicos con pelota.
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