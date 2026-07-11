Formación de la Selección Argentina vs. Suiza confirmada

Un equipo histórico para el Mundial 2026

Esta será apenas la cuarta vez que el entrenador repite el equipo desde que asumió su cargo en el conjunto nacional. Los antecedentes anteriores donde sostuvo a los mismos once ocurrieron en la semifinal de la Copa América 2019 ante Brasil, en un amistoso frente a Panamá en 2023, y durante la reciente Copa América 2024.