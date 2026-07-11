Formación de la Selección Argentina vs. Suiza confirmada
Lionel Scaloni definió a los once titulares de la Selección Argentina que jugarán contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
Para disputar este encuentro clave, el director técnico Lionel Scaloni decidió repetir la alineación de la Selección Argentina que viene de ganarle a Egipto. La intención del cuerpo técnico fue sostener firmemente la estructura principal para buscar la anhelada clasificación a semifinales frente a Suiza.
La evaluación interna del último partido resultó muy positiva desde el juego. Se considera que el equipo tuvo el control y generó situaciones claras, identificando que los principales inconvenientes estuvieron únicamente en la falta de eficacia para convertir y en algunos desajustes defensivos puntuales.
Por esa razón, se optó por respaldar a los mismos once, dejando en el banco a jugadores como Gonzalo Montiel y Nico González, quienes hasta último momento peleaban por ingresar en lugar de Nahuel Molina y Alexis Mac Allister.
Un equipo histórico para el Mundial 2026
Esta será apenas la cuarta vez que el entrenador repite el equipo desde que asumió su cargo en el conjunto nacional. Los antecedentes anteriores donde sostuvo a los mismos once ocurrieron en la semifinal de la Copa América 2019 ante Brasil, en un amistoso frente a Panamá en 2023, y durante la reciente Copa América 2024.
Los once elegidos de la Selección Argentina
De esta manera, la Albiceleste saltará al campo de juego del Kansas City Stadium con la siguiente formación inicial confirmada:
-
Arquero: Emiliano Martínez.
Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.
Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.
Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario