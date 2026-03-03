La primera foto de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, que enamora a todos

dybala sabbatini

Si bien Oriana había contemplado la posibilidad de dar a luz en Argentina para estar cerca de su familia, finalmente optó por Italia debido a los compromisos profesionales de Paulo Dybala. La actriz explicó su decisión en una entrevista reciente: "Había pensado hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil... La niña nacerá en Italia. En primer lugar, porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí". De esta manera, Oriana logró combinar sus deseos de maternidad con la cercanía de su pareja, asegurando que Gia naciera en un entorno cuidado y acompañada por profesionales de confianza.