La primera foto de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, que enamora a todos
La actriz y el futbolista compartieron la primera imagen de su hija recién nacida, que rápidamente se llenó de likes y comentarios de felicitaciones.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Gia y quisieron compartir la emoción con sus seguidores en Instagram. La foto publicada por la pareja muestra a la pequeña tomando las manos de sus padres, acompañada del tierno mensaje: "Un aplauso pa mami y papi". La imagen se volvió viral en cuestión de horas, acumulando miles de “me gusta” y comentarios de felicitaciones de fans y amigos, quienes no tardaron en expresar su alegría por el nacimiento de la beba.
El nacimiento de Gia se produjo el 2 de marzo de 2026 en Italia, nueve días antes de la fecha prevista, según informaron medios italianos. La noticia fue confirmada por el diario Corriere dello Sport, que detalló: "La primogénita de la pareja se llama Gia". El medio destacó que la pequeña nació por parto natural en el Hospital Gemelli, con la presencia de una obstetra argentina, cumpliendo así con los planes de Oriana de tener un acompañamiento cercano y familiar durante el parto.
Si bien Oriana había contemplado la posibilidad de dar a luz en Argentina para estar cerca de su familia, finalmente optó por Italia debido a los compromisos profesionales de Paulo Dybala. La actriz explicó su decisión en una entrevista reciente: "Había pensado hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil... La niña nacerá en Italia. En primer lugar, porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí". De esta manera, Oriana logró combinar sus deseos de maternidad con la cercanía de su pareja, asegurando que Gia naciera en un entorno cuidado y acompañada por profesionales de confianza.
La publicación no solo confirmó el nombre de la pequeña, sino que también permitió a los seguidores de Oriana y Dybala ser testigos del primer instante de unión familiar, reforzando la cercanía de la pareja con sus fans y generando una ola de emociones en redes sociales. La historia de Gia y su llegada al mundo promete seguir siendo noticia en los próximos días, con cada detalle de la vida de la familia compartido con cariño por sus orgullosos padres.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario