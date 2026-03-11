La emotiva foto de Paulo Dybala con Gia que revolucionó las redes: "Amor de papá"
El posteo del futbolista no tardó en viralizarse en las redes y cosechó miles de mensajes de seguidores que celebraron esta nueva etapa que atraviesa junto a Oriana Sabatini.
La emoción por la llegada de su primera hija llevó a Paulo Dybala a compartir con sus seguidores un momento muy íntimo: la primera imagen junto a la pequeña Gia, nacida de su relación con Oriana Sabatini.
La fotografía publicada en sus redes muestra al delantero en un instante de absoluta ternura. En ella se lo observa sosteniendo a la beba con cuidado mientras la niña, envuelta en una suave mantita, descansa entre sus brazos. El futbolista inclina su rostro hacia ella, protagonizando una escena que rápidamente despertó la emoción de quienes siguen a la pareja.
Para acompañar la postal, el jugador eligió un mensaje corto pero cargado de sentimiento: “Amor de papá”, una frase que generó una catarata de reacciones entre los usuarios.
A los pocos minutos de publicada, la imagen comenzó a multiplicar comentarios de fanáticos y de distintas figuras del ambiente artístico y deportivo, quienes felicitaron a la pareja por este nuevo capítulo en sus vidas. Muchos, además, destacaron la sensibilidad del momento y celebraron ver a Dybala disfrutando de su faceta como padre.
La familia crece para Paulo Dybala y Oriana Sabatini
La historia de amor entre el futbolista y la cantante, seguida de cerca por el público desde hace años, atraviesa ahora una etapa muy especial con la llegada de su hija Gia.
A lo largo del embarazo, ambos habían compartido algunos momentos de la dulce espera con sus seguidores, aunque optaron por mantener cierta reserva respecto a la bebé. Esa discreción hizo que la primera imagen difundida por el jugador generara aún más repercusión.
En pocas horas, la publicación se convirtió en una de las más comentadas del día, acumulando miles de “me gusta” y mensajes de afecto de fanáticos que celebraron este momento tan significativo para la pareja.
