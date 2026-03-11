La emotiva foto de Paulo Dybala con Gia que revolucionó las redes: "Amor de papá"

A lo largo del embarazo, ambos habían compartido algunos momentos de la dulce espera con sus seguidores, aunque optaron por mantener cierta reserva respecto a la bebé. Esa discreción hizo que la primera imagen difundida por el jugador generara aún más repercusión.

En pocas horas, la publicación se convirtió en una de las más comentadas del día, acumulando miles de “me gusta” y mensajes de afecto de fanáticos que celebraron este momento tan significativo para la pareja.