En Italia dan por avanzada la negociación de Boca con Paulo Dybala: "Contactos constantes"
Desde Europa aseguran que el delantero argentino podría estar transitando sus últimos meses en la Roma y que su entorno mantiene diálogo permanente con el club de la Ribera.
El nombre de Paulo Dybala volvió a sacudir el mercado de pases y esta vez el epicentro de la noticia está en Italia. Mientras Boca atraviesa un inicio irregular en el Torneo Apertura 2026, desde Europa aseguran que el delantero cordobés podría estar cada vez más cerca de vestir la camiseta azul y oro.
La información fue difundida por el periodista Matteo Moretto, especialista en transferencias internacionales y habitual fuente en temas vinculados a la Serie A. En un video publicado en su canal, sostuvo: “Dybala está más afuera que dentro de la Roma”. Y fue más allá al revelar que “los contactos entre el entorno de Dybala y Boca Juniors son constantes”.
Si bien aclaró que todavía no hay una resolución definitiva, remarcó que la sensación en Italia es que el atacante estaría viviendo sus últimos meses en la capital. El contexto deportivo del Xeneize potencia la expectativa, sobre todo con la Copa Libertadores en el horizonte.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda sumó apenas ocho puntos en seis fechas y viene de dos derrotas y dos empates consecutivos en La Bombonera. En ese escenario, la posibilidad de incorporar a un campeón del mundo aparece como un golpe de efecto antes de afrontar compromisos clave como la Copa Argentina y, más adelante, la Copa Libertadores.
Moretto también señaló que durante la primavera europea se produciría una reunión determinante para definir el futuro del futbolista. “Es posible el retorno a su país”, deslizó, dejando abierta la puerta a un regreso que sería uno de los movimientos más resonantes del fútbol argentino en los últimos años.
El propio Dybala había alimentado las especulaciones semanas atrás. Tras un partido frente al Torino, en el que marcó un gol y dio una asistencia, expresó: “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”. La frase fue interpretada como una señal de que su continuidad en la Roma no está asegurada.
A esto se suma un factor personal: junto a su esposa, Oriana Sabatini, esperan su primer hijo en marzo. Un regreso a la Argentina podría significar también un cambio de etapa familiar. Por ahora no hay confirmaciones oficiales, pero en Italia el rumor crece y en la Ribera la ilusión ya empezó a tomar forma.
