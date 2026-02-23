En Italia dan por avanzada la negociación de Boca con Paulo Dybala: "Contactos constantes"

boca

El propio Dybala había alimentado las especulaciones semanas atrás. Tras un partido frente al Torino, en el que marcó un gol y dio una asistencia, expresó: “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”. La frase fue interpretada como una señal de que su continuidad en la Roma no está asegurada.

A esto se suma un factor personal: junto a su esposa, Oriana Sabatini, esperan su primer hijo en marzo. Un regreso a la Argentina podría significar también un cambio de etapa familiar. Por ahora no hay confirmaciones oficiales, pero en Italia el rumor crece y en la Ribera la ilusión ya empezó a tomar forma.