Arturo Vidal recordó su pronóstico y lanzó un desafiante mensaje tras el título de España: "Yo avisé"

A lo largo de toda la Copa del Mundo, el exjugador de Barcelona, Bayern Múnich y Juventus mantuvo una intensa actividad en redes sociales y en distintos programas, donde analizó cada fase del campeonato y dejó opiniones que generaron debate entre hinchas y periodistas. Incluso antes de las semifinales había insistido con que España era el equipo que mejor fútbol desplegaba en el torneo. En otra intervención desde la concentración de Colo Colo, volvió a expresar la misma confianza.

"Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo. Les avisé antes que España iba a pasar a Francia. El que más sabe de fútbol soy yo", afirmó en aquel momento, una declaración que ahora volvió a compartir tras confirmarse el título español.

Durante sus análisis también había mencionado a Bélgica e Inglaterra como otros seleccionados con posibilidades de llegar lejos en la competencia. En las primeras semanas del torneo incluso señaló a Argentina como uno de los posibles finalistas, aunque más adelante modificó parcialmente esa lectura al considerar que la definición terminaría enfrentando a dos equipos europeos.