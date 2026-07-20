Arturo Vidal recordó su pronóstico y lanzó un desafiante mensaje tras el título de España: "Yo avisé"
El mediocampista chileno publicó un video recopilando todas las predicciones que realizó durante el Mundial 2026 y destacó que había anticipado la consagración de la selección española.
uLa consagración de España en el Mundial 2026 también tuvo repercusiones fuera de los protagonistas directos de la final. Uno de los que volvió a ocupar un lugar central en las redes sociales fue Arturo Vidal, quien aprovechó el desenlace del torneo para recordar que había pronosticado correctamente el campeón varias semanas antes del partido decisivo frente a Argentina.
El experimentado mediocampista chileno compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde recopiló distintas intervenciones realizadas a lo largo de la Copa del Mundo. En todas ellas aparecía anticipando resultados y marcando cuáles eran, a su criterio, los principales candidatos para quedarse con el trofeo.
La publicación comenzó con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. "Yo les avisé", apareció escrito sobre las primeras imágenes del video, mientras Vidal repasaba algunas de sus predicciones más resonantes. En la edición también se incluyó el popular meme "Thug Life", con unas gafas oscuras cayendo sobre el rostro del exfutbolista de la selección chilena, un recurso utilizado para remarcar el tono desafiante y humorístico del contenido.
Arturo Vidal había pronosticado que España iba a salir campeón del mundo
La victoria de España por 1-0 sobre Argentina terminó respaldando una de las afirmaciones que Vidal había sostenido durante buena parte del campeonato. En uno de los fragmentos recuperados por el propio jugador aparece una conversación mantenida el 27 de mayo con Gary Medel, en la que no dudó al momento de señalar quién sería el futuro campeón.
"España va a ser la campeona del mundo", aseguró entonces, convencido del nivel que venía mostrando el equipo dirigido por Luis de la Fuente. El video también mostró otras predicciones realizadas durante el desarrollo del torneo. Entre ellas apareció el pronóstico sobre la eliminación de Francia en las semifinales, otro de los resultados que finalmente terminó produciéndose y que el propio Vidal destacó como uno de sus principales aciertos.
A lo largo de toda la Copa del Mundo, el exjugador de Barcelona, Bayern Múnich y Juventus mantuvo una intensa actividad en redes sociales y en distintos programas, donde analizó cada fase del campeonato y dejó opiniones que generaron debate entre hinchas y periodistas. Incluso antes de las semifinales había insistido con que España era el equipo que mejor fútbol desplegaba en el torneo. En otra intervención desde la concentración de Colo Colo, volvió a expresar la misma confianza.
"Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo. Les avisé antes que España iba a pasar a Francia. El que más sabe de fútbol soy yo", afirmó en aquel momento, una declaración que ahora volvió a compartir tras confirmarse el título español.
Durante sus análisis también había mencionado a Bélgica e Inglaterra como otros seleccionados con posibilidades de llegar lejos en la competencia. En las primeras semanas del torneo incluso señaló a Argentina como uno de los posibles finalistas, aunque más adelante modificó parcialmente esa lectura al considerar que la definición terminaría enfrentando a dos equipos europeos.
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