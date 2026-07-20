Richarlison celebró con euforia el gol de España ante Argentina y el video se volvió viral

Richarlison nunca ocultó su personalidad extrovertida ni su activa presencia en el mundo digital. Habitualmente comparte momentos de su vida cotidiana junto a Amanda Araujo, aunque esta vez la repercusión trascendió lo personal debido al contexto en el que se produjo la publicación: la final de una Copa del Mundo con Argentina como protagonista.

No estuvo ni convocado en Brasil, que hizo un papelón histórico ante Noruega

El delantero no participó del certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador Carlo Ancelotti decidió no incluirlo entre los convocados de Brasil para la Copa del Mundo, por lo que siguió toda la competencia desde afuera.

La ausencia del atacante se dio en un torneo complicado para la Verdeamarela. El seleccionado brasileño había comenzado su participación liderando el Grupo C después de igualar con Marruecos y superar a Haití y Escocia. Posteriormente eliminó a Japón en los dieciseisavos de final, pero quedó eliminado en octavos al caer por 2-1 frente a Noruega.

De esa manera, Brasil volvió a despedirse antes de las instancias decisivas, luego de las eliminaciones sufridas en cuartos de final durante las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.