Richarlison celebró con euforia el gol de España ante Argentina y el video se volvió viral
El delantero brasileño reaccionó con un desmedido festejo al tanto de Ferran Torres en la final del Mundial 2026. La secuencia fue compartida por su pareja en las redes sociales.
La definición del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo, tanto dentro como fuera del campo de juego. Mientras la Roja celebraba la obtención del título y la Albiceleste intentaba asimilar la derrota en el MetLife Stadium, un video publicado en las redes sociales mostró la llamativa reacción de Richarlison al gol que terminó definiendo la final.
El delantero brasileño, actualmente jugador del Tottenham Hotspur, fue filmado por su pareja, la modelo e influencer Amanda Araujo, mientras seguía el encuentro desde su casa. El registro, compartido inicialmente en una historia de Instagram, captó el preciso instante en que Ferran Torres convirtió el 1-0 para España durante el tiempo suplementario.
La respuesta del atacante fue inmediata. Apenas la pelota terminó en el fondo del arco argentino, Richarlison explotó de alegría, se arrojó al piso y luego se levantó de un salto frente al televisor, visiblemente eufórico por el desenlace del partido.
El video viral de Richarlison festejando el gol de España a Argentina en la final del Mundial 2026
En medio de la celebración, el brasileño también lanzó una frase que quedó registrada en el video y que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales. "Muy bien muchacho", exclamó mientras festejaba el gol del delantero español, en una secuencia que estuvo acompañada por las risas de Amanda Araujo, quien registró toda la escena con su teléfono.
La publicación no tardó en viralizarse y alimentó los comentarios sobre la histórica rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil. Muchos usuarios interpretaron el efusivo festejo como una demostración de la competencia deportiva que existe entre ambas selecciones, una rivalidad que suele trasladarse también al plano de las redes sociales.
Richarlison nunca ocultó su personalidad extrovertida ni su activa presencia en el mundo digital. Habitualmente comparte momentos de su vida cotidiana junto a Amanda Araujo, aunque esta vez la repercusión trascendió lo personal debido al contexto en el que se produjo la publicación: la final de una Copa del Mundo con Argentina como protagonista.
No estuvo ni convocado en Brasil, que hizo un papelón histórico ante Noruega
El delantero no participó del certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador Carlo Ancelotti decidió no incluirlo entre los convocados de Brasil para la Copa del Mundo, por lo que siguió toda la competencia desde afuera.
La ausencia del atacante se dio en un torneo complicado para la Verdeamarela. El seleccionado brasileño había comenzado su participación liderando el Grupo C después de igualar con Marruecos y superar a Haití y Escocia. Posteriormente eliminó a Japón en los dieciseisavos de final, pero quedó eliminado en octavos al caer por 2-1 frente a Noruega.
De esa manera, Brasil volvió a despedirse antes de las instancias decisivas, luego de las eliminaciones sufridas en cuartos de final durante las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario