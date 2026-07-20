Tras caer en el la final del Mundial 2026, Argentina fue superada por España en el Ranking FIFA
La victoria en la final de la Copa del Mundo produjo cambios en la clasificación elaborada por la FIFA. El seleccionado español pasó a liderar el ranking internacional.
La obtención del Mundial 2026 no solo le permitió a España levantar la segunda Copa del Mundo de su historia. El triunfo por 1-0 sobre Argentina en la final también tuvo un impacto inmediato en la clasificación internacional de la FIFA, ya que el conjunto europeo escaló hasta el primer puesto del ranking y desplazó de la cima al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.
Luego de la actualización correspondiente al cierre de la Copa del Mundo, España alcanzó un total de 1995,88 puntos, cifra que le permitió ubicarse como la nueva selección número uno del planeta. Argentina, que había llegado al partido decisivo ocupando el primer lugar, quedó en la segunda posición con 1970,30 unidades.
La próxima actualización oficial del ranking fue programada por la FIFA para el 7 de octubre, aunque el orden de los primeros puestos ya quedó definido tras la disputa de la final en el MetLife Stadium.
España desplazó a la Argentina del primer puesto del ranking FIFA
Durante el desarrollo del Mundial, la clasificación fue modificándose después de cada compromiso. La Scaloneta había recuperado momentáneamente el liderazgo luego de eliminar a Inglaterra en las semifinales, pero la derrota frente a España terminó provocando un nuevo cambio en la cima de la tabla.
Detrás de los dos finalistas del Mundial aparece Francia, que ocupa el tercer puesto con 1948,97 puntos, mientras que Inglaterra se ubica en la cuarta colocación con 1922,38. Brasil continúa entre los cinco mejores seleccionados del mundo al reunir 1804,92 unidades, apenas por encima de Marruecos, que figura inmediatamente detrás con 1803,99 puntos.
Uno de los avances más destacados dentro de la clasificación corresponde a México. El seleccionado anfitrión protagonizó un importante ascenso durante la Copa del Mundo y logró meterse entre los diez mejores equipos del planeta al alcanzar los 1754,30 puntos, impulsado por la destacada campaña realizada durante el certamen.
Para qué sirve el ranking FIFA y cómo se cuentan los puntos
Más allá de su carácter estadístico, el ranking FIFA cumple una función determinante dentro de la organización de las principales competencias internacionales. La clasificación mundial es utilizada para establecer los cabezas de serie en distintos torneos y evitar que las selecciones mejor ubicadas se enfrenten entre sí en las primeras instancias.
Precisamente, durante el Mundial 2026 el ranking fue uno de los criterios empleados para definir la conformación de los grupos de la fase inicial, junto con la ubicación reservada para los países anfitriones. La clasificación internacional existe oficialmente desde el 31 de diciembre de 1992 y ordena a todas las asociaciones afiliadas a la FIFA de acuerdo con sus resultados deportivos.
Desde agosto de 2018 se aplica el sistema conocido como "SUM", aprobado por el Consejo de la FIFA para reemplazar el antiguo mecanismo basado en promedios. A diferencia del modelo anterior, este método suma o descuenta puntos después de cada partido disputado.
El cálculo contempla diferentes variables, entre ellas la importancia del encuentro, el resultado obtenido y la posición que ocupa el rival en el ranking al momento de enfrentarlo. De esa manera, una victoria sobre un seleccionado ubicado entre los primeros puestos otorga una cantidad mayor de puntos que un triunfo frente a un equipo de menor jerarquía. Del mismo modo, una derrota frente a un rival peor ubicado provoca una pérdida más significativa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario