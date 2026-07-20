Tras caer en el la final del Mundial 2026, Argentina fue superada por España en el Ranking FIFA

Uno de los avances más destacados dentro de la clasificación corresponde a México. El seleccionado anfitrión protagonizó un importante ascenso durante la Copa del Mundo y logró meterse entre los diez mejores equipos del planeta al alcanzar los 1754,30 puntos, impulsado por la destacada campaña realizada durante el certamen.

Para qué sirve el ranking FIFA y cómo se cuentan los puntos

Más allá de su carácter estadístico, el ranking FIFA cumple una función determinante dentro de la organización de las principales competencias internacionales. La clasificación mundial es utilizada para establecer los cabezas de serie en distintos torneos y evitar que las selecciones mejor ubicadas se enfrenten entre sí en las primeras instancias.

Precisamente, durante el Mundial 2026 el ranking fue uno de los criterios empleados para definir la conformación de los grupos de la fase inicial, junto con la ubicación reservada para los países anfitriones. La clasificación internacional existe oficialmente desde el 31 de diciembre de 1992 y ordena a todas las asociaciones afiliadas a la FIFA de acuerdo con sus resultados deportivos.

Desde agosto de 2018 se aplica el sistema conocido como "SUM", aprobado por el Consejo de la FIFA para reemplazar el antiguo mecanismo basado en promedios. A diferencia del modelo anterior, este método suma o descuenta puntos después de cada partido disputado.

El cálculo contempla diferentes variables, entre ellas la importancia del encuentro, el resultado obtenido y la posición que ocupa el rival en el ranking al momento de enfrentarlo. De esa manera, una victoria sobre un seleccionado ubicado entre los primeros puestos otorga una cantidad mayor de puntos que un triunfo frente a un equipo de menor jerarquía. Del mismo modo, una derrota frente a un rival peor ubicado provoca una pérdida más significativa.