Mundial 2026: a qué hora corre la media falta por salir antes de la escuela para ver a la Selección Argentina
Por el partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, los colegios informaron a qué hora se debe retirar a los alumnos para que corra media falta.
La expectativa por el crucial encuentro de la Selección Argentina por el Mundial 2026 altera por completo la rutina familiar. Ante las constantes consultas de los padres, las autoridades escolares comenzaron a notificar el horario límite para retirar a los estudiantes, aclarando desde qué momento se computará la media falta reglamentaria por cada alumno.
El impacto del Mundial 2026 en el ámbito de la Educación escolar
Con el inicio del encuentro deportivo programado para las 13:00 horas, la franja de salida habitual del turno mañana quedó superpuesta de manera directa con los minutos previos a la transmisión televisiva. Por este motivo, las instituciones educativas tomaron una postura firme para organizar el flujo de estudiantes e informaron oficialmente las condiciones a través de los diversos canales de preceptoría.
Tal como se advierte en las recientes capturas compartidas por las familias de los estudiantes, el mensaje institucional es sumamente claro: "Los chicos que se retiren luego de 10:30 hs llevan media falta". Además de establecer el horario límite, las autoridades de cada establecimiento remarcaron firmemente en sus comunicaciones formales que cualquier retiro anticipado debe ser realizado pura y exclusivamente por algún adulto previamente autorizado.
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