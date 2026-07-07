Mundial 2026: a qué hora corre la media falta por salir antes de la escuela para ver a la Selección Argentina

El impacto del Mundial 2026 en el ámbito de la Educación escolar

Sin clases, aulas vacías.

Con el inicio del encuentro deportivo programado para las 13:00 horas, la franja de salida habitual del turno mañana quedó superpuesta de manera directa con los minutos previos a la transmisión televisiva. Por este motivo, las instituciones educativas tomaron una postura firme para organizar el flujo de estudiantes e informaron oficialmente las condiciones a través de los diversos canales de preceptoría.