No hay clases en Buenos Aires durante el partido de la Selección Argentina vs. Inglaterra por motivo inopinado
Un sorpresivo paro docente dejará sin clases a las escuelas de Buenos Aires durante la histórica semifinal de la Selección Argentina ante Inglaterra.
La Asociación de Maestros ratificó un paro de 48 horas para los días 14 y 15 de julio. Esta contundente medida gremial impactará en las aulas, dejando sin clases a las escuelas de Buenos Aires justo cuando juega la Selección Argentina por las ansiadas semifinales del Mundial 2026.
Sin clases en Buenos Aires y la denuncia del gremio
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La organización sindical confirmó la realización de esta estricta huelga tras rechazar rotundamente el aumento salarial del 7% pactado en dos tramos entre el Gobierno bonaerense y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Desde la entidad argumentaron que la propuesta oficial resulta completamente insuficiente frente a la aguda pérdida del poder adquisitivo.
Además, salieron al cruce y denunciaron una supuesta «campaña de desinformación» por parte de las autoridades. Desde la Asociación de Maestros aseguraron que presentaron la medida formalmente y exhibieron la documentación que acredita el ingreso de las notificaciones tanto en el Ministerio de Trabajo como en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).
Los principales reclamos del sector
Más allá del rechazo a la reciente propuesta de recomposición salarial, los educadores mantienen un amplio petitorio de exigencias para destrabar el conflicto:
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Un salario mínimo acorde a la canasta básica fijado en $2.800.000.
La devolución de los descuentos efectuados por días de huelgas anteriores.
El desarrollo de un urgente plan de emergencia edilicia para mejorar la infraestructura de los establecimientos.
Mejoras sustanciales en la cobertura médica de IOMA.
El respeto absoluto a la desconexión digital y el cese del vaciamiento del IPS.
Con la presentación formal ya respaldada por la vía administrativa, la retención de tareas es un hecho consumado. De esta manera, el plan de lucha continuará su curso y las aulas permanecerán vacías durante una de las jornadas deportivas más esperadas por el país
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