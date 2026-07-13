No hay clases en Buenos Aires durante el partido de la Selección Argentina vs. Inglaterra por motivo inopinado

Más allá del rechazo a la reciente propuesta de recomposición salarial, los educadores mantienen un amplio petitorio de exigencias para destrabar el conflicto:

Un salario mínimo acorde a la canasta básica fijado en $2.800.000.

La devolución de los descuentos efectuados por días de huelgas anteriores.

El desarrollo de un urgente plan de emergencia edilicia para mejorar la infraestructura de los establecimientos.

Mejoras sustanciales en la cobertura médica de IOMA .

El respeto absoluto a la desconexión digital y el cese del vaciamiento del IPS.

Con la presentación formal ya respaldada por la vía administrativa, la retención de tareas es un hecho consumado. De esta manera, el plan de lucha continuará su curso y las aulas permanecerán vacías durante una de las jornadas deportivas más esperadas por el país