Sin clases en 20 provincias este miércoles 15 de julio cuando juega la Selección Argentina vs. Inglaterra

La coincidencia no podría ser mejor para los fanáticos del fútbol: este miércoles 15 de julio a las 16 horas, la Selección Argentina disputará una nueva e histórica semifinal mundialista frente a Inglaterra. Gracias al inicio de las vacaciones, millones de estudiantes, docentes y familias de gran parte del territorio nacional no tendrán que preocuparse por las faltas, los horarios de salida de las escuelas o el retiro anticipado de los chicos para poder prenderse a la pantalla y alentar a la Scaloneta.