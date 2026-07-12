Sin clases en 20 provincias este miércoles 15 de julio cuando juega la Selección Argentina vs. Inglaterra
El miércoles cuando la Argentina choque contra Inglaterra por las semis del Mundial 2026, millones de chicos y familias no tendrán obligaciones escolares.
El calendario escolar de este año se alió de manera perfecta con el fixture de la Copa del Mundo. Este lunes 13 de julio, un total de 14 provincias argentinas inician sus vacaciones de invierno, sumándose a las seis jurisdicciones que ya venían disfrutando del receso desde la semana pasada.
La coincidencia no podría ser mejor para los fanáticos del fútbol: este miércoles 15 de julio a las 16 horas, la Selección Argentina disputará una nueva e histórica semifinal mundialista frente a Inglaterra. Gracias al inicio de las vacaciones, millones de estudiantes, docentes y familias de gran parte del territorio nacional no tendrán que preocuparse por las faltas, los horarios de salida de las escuelas o el retiro anticipado de los chicos para poder prenderse a la pantalla y alentar a la Scaloneta.
Sin clases por vacaciones de invierno: cómo quedó el mapa en todo el país
El receso invernal se encuentra dividido en tres grandes grupos, según lo dispuesto por las autoridades educativas de cada provincia:
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Ya están de vacaciones (del 6 al 17 de julio): Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. (Estas 6 provincias también tendrán libre el miércoles del partido).
Arrancan este lunes (del 13 al 24 de julio): Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Entran más tarde (del 20 al 31 de julio): Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero.
Casi todo el país paralizado
Con este panorama, 20 de las 24 jurisdicciones del país estarán en pleno receso invernal cuando la pelota empiece a rodar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en el marco de las semifinales del Mundial 2026 entre la Argentina e Inglaterra.
Las únicas excepciones que deberán coordinar los televisores en las aulas o flexibilizar las jornadas para el miércoles por la tarde serán la provincia de Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero, cuyos alumnos recién comenzarán sus vacaciones el lunes siguiente. De una forma u otra, el país se prepara para un miércoles de parálisis total y puro fervor mundialista.
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