Selección Argentina vs Inglaterra por Mundial 2026: receta de torta argentina para reemplazar la sopa inglesa
Ante la suspensión de postres británicos por el duelo de la Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026, te enseñamos a preparar la Torta Argentina.
En la previa de la gran semifinal entre la Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026, muchos comercios decidieron suspender la venta de postres de origen británico. Para no quedarte sin algo dulce mientras mirás el partido, te traemos el paso a paso definitivo de la Torta Argentina, un manjar tradicional oriundo de la ciudad de Dolores, Buenos Aires.
Ingredientes principales para la Receta
Para armar este emblemático plato dulce y sumarte a la fiebre mundialista con una preparación bien nuestra, vas a necesitar contar con los siguientes elementos básicos:
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500 g de manteca a temperatura ambiente.
500 g de azúcar.
500 g de harina leudante.
10 huevos.
1 kilo de dulce de leche repostero.
Esencia de vainilla a gusto.
El paso a paso para la Torta Argentina
El secreto de esta preparación radica en la paciencia y el cuidadoso armado de sus características capas múltiples (la tradición oficial de la ciudad de Dolores indica que deben ser exactamente 25 en honor a la fecha patria del 25 de Mayo).
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Batir enérgicamente la manteca junto con el azúcar hasta lograr una crema pálida y suave.
Incorporar los huevos de a uno por vez, batiendo continuamente, y sumar un chorrito de esencia de vainilla.
Agregar la harina previamente tamizada con movimientos envolventes, garantizando que no queden grumos en la masa.
Dividir la mezcla en porciones iguales. Estirar cada bollo bien fino en moldes circulares previamente enmantecados.
Hornear cada capa individual a temperatura media durante aproximadamente cinco minutos, vigilando de cerca que no se quemen ni se sequen de más.
Armar la estructura intercalando cada disco de masa cocida con una abundante capa de dulce de leche repostero. ¡Lista para disfrutar!
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