Neymar en Argentina: cómo le fue las veces que jugó en nuestro país al astro brasileño
El crack brasileño vuelve a pisar suelo argentino después de más de una década para enfrentar a San Lorenzo, en un partido que reaviva su vínculo con el fútbol local.
La visita de Neymar a Buenos Aires para enfrentar a San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026 no solo genera expectativa por el presente del encuentro, sino también por lo que representa su regreso al país tras 11 años. El actual jugador de Santos disputará su noveno partido oficial en territorio argentino, en una trayectoria que combina recuerdos dispares y actuaciones que dejaron huella.
A lo largo de su carrera, el delantero brasileño jugó ocho encuentros oficiales en Argentina, la mayoría con la camiseta de su Selección. Curiosamente, solo uno de ellos fue a nivel clubes, y data de su primera etapa en Santos. Fue el 17 de mayo de 2012, en el estadio José Amalfitani, cuando su equipo cayó 1-0 ante Vélez en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Aquella noche, la en ese entonces futura estrella mundial no pudo destacarse y fue bien contenido por un joven Gino Peruzzi, que apenas tenía 19 años. Tras el partido, el propio brasileño se acercó a felicitarlo por su rendimiento defensivo. Un cotejo que quedó en el recuerdo del hincha por lo que posteriormente fueron las carreras de cada uno.
Neymar solo jugó un partido a nivel clubes en Argentina, el resto con la Selección
Su último antecedente oficial en suelo argentino se remonta al 13 de noviembre de 2015, en un clásico entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018. Ese encuentro terminó 1-1, con goles de Ezequiel Lavezzi y Lucas Lima, y tuvo a Neymar como capitán del seleccionado brasileño, mostrando su rol protagónico en el equipo.
Además de esos dos partidos, disputó otros seis encuentros en el país: cuatro de ellos fueron en la Copa América 2011, donde participó en los empates frente a Venezuela y Paraguay, y en la victoria ante Ecuador. Luego, Brasil quedó eliminado en cuartos de final ante Paraguay en una definición por penales que marcó una de las grandes sorpresas del torneo.
También fue parte de dos enfrentamientos adicionales ante la Selección Argentina. Uno de ellos fue un amistoso en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que finalizó sin goles y que tuvo la particularidad de verlo compartir cancha con Ronaldinho.
El otro corresponde al Superclásico de las Américas disputado en la Bombonera, donde Brasil logró imponerse en la serie tras una definición desde los doce pasos. En ese partido, Neymar convirtió el penal decisivo ante Agustín Orión, sellando la victoria de su equipo.
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