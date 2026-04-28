Neymar en Argentina: cómo le fue las veces que jugó en nuestro país al astro brasileño

Embed - Argentina 1 Brasil 1 (Relato Sebastian Vignolo) Eliminatorias a Rusia 2018

Además de esos dos partidos, disputó otros seis encuentros en el país: cuatro de ellos fueron en la Copa América 2011, donde participó en los empates frente a Venezuela y Paraguay, y en la victoria ante Ecuador. Luego, Brasil quedó eliminado en cuartos de final ante Paraguay en una definición por penales que marcó una de las grandes sorpresas del torneo.

También fue parte de dos enfrentamientos adicionales ante la Selección Argentina. Uno de ellos fue un amistoso en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que finalizó sin goles y que tuvo la particularidad de verlo compartir cancha con Ronaldinho.

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El otro corresponde al Superclásico de las Américas disputado en la Bombonera, donde Brasil logró imponerse en la serie tras una definición desde los doce pasos. En ese partido, Neymar convirtió el penal decisivo ante Agustín Orión, sellando la victoria de su equipo.

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